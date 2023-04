Desde que nacemos, los seres humanos estamos en un proceso de constante envejecimiento, y todos debemos tener la meta de llegar a esa última fase de la vida de la manera más saludable posible. Para esto, existen ciertos aspectos que se deben trabajar para disfrutar de esa etapa dorada al máximo.

“La vejez es un proceso natural, así que vale la pena envejecer para poder cosechar todo lo que hemos sembrado. Lo importante es como asumimos esta etapa de la vida y que lleguemos a ella lo más saludable posible, tanto a nivel físico como emocional”, expresó la geriatra e internista Vanessa Sepúlveda Rivera, catedrática Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Ciertamente, esta etapa puede generar diversas emociones y sentimientos, pero existen recomendaciones que ayudan a conocer lo que debe ser el ABC del envejecimiento saludable, a fin de que las personas asuman ese cambio de vida con optimismo y que se vayan preparando antes de que lleguen a esta etapa.

A: Actitud

“Esto empieza con la actitud hacia lo que es el envejecimiento. Esa actitud comprende cambiar nuestra perspectiva de lo que es envejecer porque es un proceso natural del ser humano. El que no envejece es porque está muerto. Tenemos la capacidad de trabajar actitudes, debemos ver el envejecimiento con optimismo, agradecidos de llegar a esta etapa de la vida”, resaltó la doctora.

Otra de las recomendaciones para los adultos mayores es asumir un buen humor ante esta fase de la vida.

“El humor es uno de esos componentes vitales en la actitud. Ver el envejecimiento con humor es una manera exitosa de envejecer”, dijo la catedrática del RCM.

Uno de los aspectos que más influyen en la actitud con la que los adultos mayores asumen esta etapa de la vida es la socialización y es que esas relaciones interpersonales que la persona cultiva, pueden servirle de apoyo y ser determinantes para su envejecimiento saludable.

“Cómo ese adulto mayor se relaciona tiene una influencia directa en la actitud que asume ante el envejecimiento. Envejecer no significa aislarse. Parte esencial de lo que es un envejecimiento exitoso es la actitud hacia la socialización. Mejorar mi socialización, tener relaciones significativas que es la relación con los hijos, nietos, vecinos, me va a ayudar a vivir más. Es momento de socializar, definir cómo puedo mejorar socialización con el que me rodea para vivir más”, detalló la geriatra.

No obstante, para aquellos adultos mayores que, por alguna razón, no cuenten con familiares cercanos, la doctora recomienda que opten por buscar círculos sociales donde compartan sus gustos e ideales.

“Hay personas que están solas, que tal vez tienen sus hijos afuera, pues, entonces, tienen que buscar grupos de apoyo. Si tenemos alguna fe podemos ir a la iglesia, podemos participar en diferentes comités. Si nos gusta el ejercicio, podemos tener grupos de apoyo dentro de tu misma urbanización, en los centros comerciales”, sugirió la catedrática.

B: Bienestar

El segundo gran aspecto a trabajar para poder envejecer de una manera saludable, es promover nuestro bienestar físico y esto va de la mano con las visitas al geriatra, quien es el profesional capacitado para la población de adultos mayores.

“Cuando hablamos de bienestar hablamos de diferentes aspectos, el bienestar emocional lo trabajamos con la actitud, pero el bienestar físico incluye aspectos de un buen seguimiento médico, cumplir con los estudios de cernimientos apropiados para la edad”, sostuvo la experta.

Entre estos cernimientos necesarios, Sepúlveda mencionó los chequeos de enfermedades y revisar los sentidos.

“Vamos a evaluar la visión, el cernimiento de audición, chequeo cardiovascular, pruebas de cernimiento de cáncer; en las mujeres mamografía, en hombres próstata y, en ambos sexos, el cernimiento del colon, porque sabemos que, con la edad, aumenta el riesgo de tener estos cánceres. También es importante hacerse la prueba de densitometría ósea, que es la prueba de osteoporosis, y la prueba de demencia”, dijo la catedrática.

Otra de las recomendaciones para promover el bienestar físico, es estar al día con la vacunación y romper con hábitos tóxicos, así como realizar ejercicios y llevar una sana alimentación.

Coordinación

Como última recomendación es necesario que se coordine y planifique ese futuro, aspecto que debe comenzar a trabajarse mucho antes de los 65 años.

“Tenemos que planificar el retiro, pero, además de nuestra planificación económica, está la planificación con mis hijos, planificar con qué me quedo y qué suelto. En qué voy a invertir mi tiempo, una vez me retire, con quién voy a pasar es tiempo, quién te va a ayudar con el mantenimiento de tu hogar”.

“Lo primero que les pregunto a los pacientes es: ¿Quién es tu apoyo? ¿Con quién tú cuentas? Si estás solo, tenemos que buscar un cuido diurno, hacer nuevas amistades, ir a una iglesia. Es momento de planificar quién es tu red de apoyo, quién va a estar contigo”, dijo la doctora.

No obstante, para lograr un envejecimiento saludable, la clave es no esperar a llegar a los 60 años, sino que las personas, desde etapas tempranas de la vida, asuman una actitud positiva y proactiva ante el envejecimiento.

“Hay que empezar desde temprano en la adolescencia y la adultez porque estamos construyendo los cimientos de un envejecimiento saludable y estos no se construyen a los 60 o 65 años, se construyen antes. Pero, hay que ver la vejez con optimismo porque es una etapa de nuevas oportunidades para hacer lo que no tuviste tiempo de hacer cuando fuiste joven y, sobre todo, es tiempo de recoger la cosecha de lo que has sembrado a lo largo de la vida”, concluyó la geriatra.