La ciencia y la tecnología son materias que van de la mano gracias a los notables y sobresalientes resultados que se han logrado obtener mediante sus aplicaciones, y con el paso del tiempo los avances que presentan estas dos disciplinas son verdaderamente sorprendentes.

Y para muestra un botón, ya que gracias a la recopilación de pruebas de ADN, la Policía logró detener a William Earl Talbott, a quien se le acusa de haber asesinado a Jay Cook y a Tanya Van Cuylenborg, una joven pareja hace 31 años.

Culyenborg, de 18 años, fue violada antes de que fuera asesinada. El cadáver de Cook estaba más lejos, cerca al río Snoqualmie. En el lugar del crimen los investigadores solo encontraron una manta azul con la que fue envuelto Cook, la camioneta abandonada y el ADN del asesino.

A lo largo de los años y con la dificultad de no contar con los avances tecnológicos necesarios de aquellos tiempos, la policía recibió más de 300 nombres diferentes de sospechosos, pero ninguno resultó significativo para comenzar una investigación.

You guys! They arrested a dirtbag by the name of William Earl Talbott for the murder of young Canadian couple Tanya Van Cuylenborg and Jay Cook, he was caught through a D.N.A. database very similar to how The Golden State Killer was caught! Cheers to justice 31 years later! pic.twitter.com/3eFJ50zQyr