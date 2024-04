La UPR de Río Piedras albergará el “Primer Congreso Puertorriqueño de Investigación y Estudios sobre Videojuegos”

El primer panel de la actividad será “Videojuegos y Género”, que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. La mesa de “Aspectos socioeconómicos y políticos de la industria de los videojuegos” proseguirá el evento de 10:00 a.m. a 11:15 a.m., seguido de “Videojuegos y Salud” de 11:15 a.m. a 12:15 p.m.