Los videojuegos que incluyen armas o enfrentamientos violentos no son una novedad en la industria, sin embargo, un nuevo título se está llevando todas las críticas luego de que apareciera en la plataforma de juegos para computador Steam.

Se trata de "Active Shooter", un desarrollo que permite al usuario transformarse en un tirador dentro de un colegio, algo que afecta directamente a muchas comunidades en el país.

Tras los violentos hechos que se registran en Estados Unidos y que en su último tiroteo en una escuela en Indianaque dejó dos heridos, aumentan las críticas hacia este juego desarrollado por Revived Games y que espera estar disponible para su descarga el próximo 6 de junio.

A la luz de este título, padres de alumnos que han fallecido en estos ataques e incluso miembros del Senado de Estados Unidos han solicitado que el juego sea eliminado de la popular plataforma Steam.

"Esto es inexcusable, una compañía que desarrolla un juego de este tipo, en medio de una ola de tragedias terribles debería estar avergonzada", escribió en Twitter el senador demócrata Bill Nelson.

This is inexcusable. Any company that develops a game like this in wake of such a horrific tragedy should be ashamed of itself. https://t.co/jjp6LxNWhC