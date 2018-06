Facebook lanzó la aplicación Oculus Venues para que sus usuarios de realidad virtual aprovechen esta tecnología presenciando diferentes eventos en vivo, según informa el sitio TechCrunch. Usuarios podrán disfrutar un mismo espectáculo desde cualquier parte del mundo como si estuviesen juntos en una sala.

La aplicación está disponible para los auriculares Go e independientes a la empresa. De esta forma, las personas tendrán un centro neurálgico para compartir en partidos deportivos, conciertos y programas especiales gracias a socios como NextVR, AEG Presents, MLB y Lionsgate.

El servicio fue anunciado a principios de mayo durante con conferencia para desarrolladores F8 de Facebook. Pero es recién ahora que Oculus está preparada para ponerla a disposición del público con eventos programados para la temporada de verano de Estados Unidos.

Bring the Stadium Experience Home: Oculus Venues Now Available on #OculusGo and Gear VR // https://t.co/OQvMFAQmHq pic.twitter.com/YATH1Jaoo3