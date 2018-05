Nueva York - Facebook está probando en Estados Unidos una herramienta de prevención del "porno vengativo" en la que propone compartir con la plataforma aquellas fotos íntimas que el usuario sospecha pueden ser difundidas sin su consentimiento para que queden bloqueadas, informaron medios locales.

El programa piloto de la "proactiva" herramienta de Facebook, que crea una "huella digital" de la fotografía para detectar si se carga en la red en el futuro, comienza esta semana también en Australia, Canadá y Reino Unido, según recoge The New York Daily News.

Antigone Davis, responsable global de Seguridad de la plataforma, indicó en un texto que quienes "estén preocupados porque alguien quiere hacerles daño subiendo una imagen íntima" pueden actuar para que otros no puedan subirla a Facebook, Instagram o Messenger.

Los usuarios afectados deben contactar con el equipo de Facebook para completar un formulario, y tras su envío recibirán un correo electrónico con un enlace seguro que funciona una sola vez y en el que se pueden cargar las imágenes en cuestión.

Miembros "capacitados" del equipo de seguridad de Facebook revisan esa información y crean una "huella digital única" ("hash") que permite identificar futuras cargas de las imágenes, explicó Davis, quien especifica que Facebook no almacena copias en sus servidores.

Una vez creado el "hash", se notifica a esa persona por correo y Facebook borra las imágenes del servidor como máximo en siete días, por lo que si alguien intenta difundirlas sin consentimiento quedará "bloqueada" en las redes.

La plataforma señaló que espera "aprender" del programa piloto, que ha elaborado en colaboración con activistas y organizaciones como la Red Nacional para el Fin de la Violencia Doméstica en EE.UU., la UK Revenge Porn Helpline o la Oficina del comisionado para seguridad electrónica australiana.

We're delighted to be working with @facebook on their new pilot project fighting against image-based sexual abuse. You can find out more information by reading Facebook's statement- https://t.co/hQbijfsE0o or by contacting us on [email protected]