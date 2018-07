Durante el Baidu Create 2018, Robin LI, Ceo de Baidu, anunció el lanzamiento de su primer minibús autónomo que será comercializado en masa.

Los vehículos no tripulados podrían aparecer en las carreteras asiáticas el próximo año en un proyecto en conjunto con la empresa King Long.

Los minibuses autómatas tendrán una capacidad para transportar 14 pasajeros y cuentan con un nivel cuatro de independencia, es decir, el vehículo no requiere de ningún conductor al volante.



A pesar de no ser el primer minibús en el mundo que no requiere de un ser humano para ser conducido, si es la primera vez que Japón tendrá el suyo y estará circulando por las calles a principios del siguiente año.

@Baidu_Inc CEO Robin Li announced the world's first L4 minibus with @KingLongBuses are rolling off the plant #ApolloAuto #AutonomousDriving pic.twitter.com/CeoEbkJZj2