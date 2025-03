Aunque muchos residentes nacieron en Colombia, los wayúu que huyeron de Venezuela son quienes enfrentan las mayores dificultades. Tras escapar de lo que muchas personas describen como una crisis económica, ahora viven en estos asentamientos sin acceso a agua potable —y para muchos, sin electricidad. Los wayúu, cuyas tierras tradicionales abarcan Colombia y Venezuela, ven la frontera como una construcción política y no como una división cultural, ya que sus relaciones y redes trascienden las líneas nacionales.

Las graves inundaciones ponen en riesgo el modo de vida de los wayúu

“Hay personas que lo frisa y no se le cae la casa, pero sí se afecta mucho. Incluso a mí se me volaron varias láminas”, dijo González en español, aunque, al igual que otros de los entrevistados, se siente más cómoda hablando en su lengua materna, el wayuunaiki.

“Como hace años que llegué aquí, había neblina y en ciertas horas de la madrugada se sentía frío. Hoy en día eso se ha dejado de sentir. Así como en los picos donde se ve nieve en las montañas cercanas… ya no se ve tanto", dijo Martínez a The Associated Press en la comunidad indígena Uyatpana, en las afueras de Maicao.