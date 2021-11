El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) le recomendó al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aprobar una moratoria en las construcciones o reconstrucciones en la Zona Costera durante tres años y condicionada a la aprobación de una nueva Ley de Costas de Puerto Rico.

El grupo compuesto por seis profesionales de las ciencias atmosféricas, oceanográficas y climáticas compartió -en una carta enviada al gobernador el pasado 8 de octubre- 103 cursos de acción para mitigar el cambio climático en las costas de la isla, documento que fue pedido por el Ejecutivo el pasado 13 de septiembre.

Sin embargo, los científicos recalcaron que la implementación de estas acciones depende –casi en su totalidad- de enmendar los estatutos actuales de planificación costera que datan de hace un siglo, como la Ley de Puertos de España de 1880.

El doctor Pablo Méndez Lázaro, quien forma parte del CEACC, estableció en entrevista con El Nuevo Día que la recomendación de la moratoria en la zona costanera tiene carácter de urgencia o, de lo contrario, “el gobierno continuaría cometiendo los mismos errores del pasado”.

“Hay que detener lo que se está haciendo ahora mismo, sentarse a organizar y planificar. Si no haces la moratoria, significa que muchas de estas acciones pueden ir completamente en contradicción a soluciones o adaptación al cambio climático”, afirmó el experto.

“Lo que hemos hecho es amarrar la moratoria a la aprobación de una ley de costas. Puerto Rico carece de una ley de manejo de zonas costaneras. No tenemos. Existe un programa de manejo de zonas costaneras, pero Puerto Rico está con una Ley de Costas desde 1886. Llevamos más de un siglo con la misma ley de costas. No está actualizada”, señaló Méndez Lázaro, quien, además, es catedrático asociado de la Escuela Graduada en Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Apuntó, al tiempo, que la moratoria tendrá sus excepciones como, por ejemplo, proyectos o espacios de naturaleza acuática como las Villas Pesquera o zonas de restauración ecológica como dunas, arrecifes de coral y manglares.

“Quedan exentas aquellas acciones que por emergencia o por crisis o por naturaleza tienen que estar construidos en la zona costera. Sin embargo, nuevos puertos, nuevos hoteles, nuevos desarrollos turísticos y nuevos complejos residenciales no. No pueden hacerse y no deberían hacerse con la moratoria”, sentenció.

Por su parte, el climatólogo, Rafael Méndez Tejeda, recalcó que el análisis del CEACC, del que es miembro, es claro en establecer que las recomendaciones no se hicieron a la prisa, sino que es parte de un curso de acción pensado y fundamental para la implementación de otros procesos de mitigación

“Esto no es un asunto de dejarlo para mañana; se debe comenzar ya. Ayer fue el Día de los Muertos y tuvimos la marejada de los muertos. Tú puedes ir a ver cómo la costa norte tuvo un nuevo impacto. Debieron haber implementado la moratoria tan pronto recibieron la recomendación”, aseveró el científico, que también dirige el laboratorio de Ciencias Atmosféricas de la UPR en Carolina.

Asimismo, destacó que otro curso de acción que requiere de prioridad para pronta implementación contra el cambio climático es un censo con el que se identifiquen aquellas estructuras en zonas costaneras que estén inservibles para evitar su reconstrucción.

“Si tú coges la costa de Joyuda (en Cabo Rojo) te encuentras que, de cada tres estructuras, dos no sirven. Entonces, esas estructuras, si están inservibles y en zonas donde ya el nivel del agua ha llegado hay que evitar que se sigan reconstruyendo, porque seguiremos teniendo problemas de contaminación y escombros marinos”, advirtió Méndez Tejeda.

Aunque el CEACC envió sus recomendaciones al gobernador el pasado 8 de octubre, siguen sin recibir respuestas de parte del Ejecutivo.

Las recomendaciones, incluso, se darían a conocer a través de una conferencia de prensa que estaba programada para el pasado 13 de octubre, pero la comparecencia fue cancelada por el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, quien preside el CEACC, denunciaron Méndez Tejeda y Méndez Lázaro.

El asesor de prensa de Machargo Maldonado, Joel Seijo, indicó a este medio que el motivo de la cancelación de la reunión fue para que los miembros del CEACC se reunieran con el gobernador, pero los expertos consultados por este periódico afirmaron que no han sostenido conversación alguna con Pierluisi.

“Sí nos pidieron una reunión, pero para el primero de diciembre con el secretario de Desarrollo Económico (Manuel Cidre). Pero no nos han dicho por qué o cuál es la reacción a esto (las recomendaciones”, dijo Méndez Tejeda.

El CEACC reconoció en su informe que la aprobación de la moratoria choca con los grandes intereses económicos, porque se verían afectados con la aprobación de la ley. Sin embargo, Méndez Lázaro defendió que la intención es conservar las zonas costaneras de manera sostenible.

“¿Cómo tú mantienes un currículo académico de 1886 para el siglo XI con nuevos retos? ¿Cómo tú manejas la costa con una ley que no responde a la actualidad? Sin esa ley de costas de nada sirve hacer la moratoria, porque se hará la moratoria y cuando acabe seguiremos con los mismos errores”, precisó el experto, que además dirige el Capítulo del Caribe de la Quinta Evaluación Nacional del Clima (NCA5) de los Estados Unidos.

Algunos de los cursos de acción del CEACC coinciden con recomendaciones previas de expertos y científicos que reseñó El Nuevo Día en su proyecto especial “Contra el reloj las costas”.

En el reportaje, la comunidad científica -incluyendo la oceanógrafa geológica Maritza Barreto, quien forma parte del CEACC- advirtió que el tiempo para aprobar una Ley de Costas “se acabó”.

Las recomendaciones del CEACC se suman, además, piezas legislativas, presentadas por la senadora independentista María de Lourdes Santiago, como el Proyecto del Senado 32, que crearía la “Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico”, y el Proyecto del Senado 43, que impulsa la “Ley de Moratoria de Construcción en la Zona Costanera”.

No obstante, la extensión de la moratoria que recomienda el CEACC es menor a la que propone el Proyecto del Senado 43, que busca aplazar construcciones en las costas durante cinco años. Esta pieza legislativa solo ha tenido una vista pública, celebrada el pasado 24 de agosto. Incluso fue rechazada por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)

Mientras, el P. del S. 32 fue referido a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales el 14 de enero de este año y, desde entonces, no ha tenido otro trámite legislativo.

Entre los sectores que se oponen a las aprobaciones de estos proyectos que impulsan cambios en la Ley de Costas se encuentra la Asociación de Constructores de Puerto Rico.

El presidente de dicha organización, Emilio Colón Zavala, señaló anteriormente en entrevista con este periódico que la la propuesta Ley de Costas “no hace sentido”, pues “no mira” los datos científicos ni “toma en cuenta la diversidad del territorio”, en cuanto a que hay áreas “muy sensibles” a las mareas.