Usualmente, después de un El Niño como el del año pasado, las temperaturas caen rápidamente, pero “no hemos visto eso”, dijo Burgess a The Associated Press.

No descarten a 2025 en la carrera por el año más caliente, apuntó Hansen, el ex científico de la NASA que ha sido llamado el padrino de la ciencia climática. Ahora está en la Universidad de Columbia. En un estudio en la revista Environment: Science and Policy for Sustainable Development, Hansen y colegas suyos señalaron que los últimos 15 años se han calentado aproximadamente al doble de la tasa de los 40 años anteriores.