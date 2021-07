Varias organizaciones ambientales unieron sus voces en un reclamo de acción gubernamental hacia la justicia climática.

Ayer, viernes, en una manifestación organizada por El Puente: Enlace Latino de Acción Climática en el ala sur del Capitolio, exigieron que el gobierno “tome acciones concretas”, indicó Federico Cintrón, director de la entidad.

“No podemos soñar con un futuro digno si no tenemos un ambiente digno”, resaltó Cintrón.

El reclamo de justicia climática es uno de “velar que el bienestar del medio ambiente esté vinculado al bienestar de la gente”, explicó. Toma en cuenta a las personas y hábitats que han sido históricamente explotados, excluidos y “quienes se han quedado atrás; esa es la parte de justicia”, añadió.

PUBLICIDAD

(Suministrada)

Según Cintrón, muchas cosas que tienen el potencial de disminuir la crisis climática, como el uso del Tren Urbano, han sido abandonadas por el gobierno, o utilizadas de manera incorrecta, como la conversión de terrenos agrícolas en fincas solares.

Por su parte, Grace Blanco, coordinadora de comunicaciones de El Puente, levantó una pancarta en la que se leía “Participación ciudadana”. “Nada se debe hacer sin la gente”, destacó.

Afirmó, a su vez, que los ciudadanos deben ser incluidos en la toma de decisiones con relación a temas ambientales, “y no que otros decidan por nosotros”.

Otras organizaciones que se manifestaron ayer, aún bajo la lluvia, fueron el Sierra Club de Puerto Rico, Caminando La Utopía, Amnistía Internacional, Impacto Juventud y la compañía de teatro Y No Había Luz.

Caminando La Utopía, que trabaja con la justicia y sanación, se unió al reclamo, porque“el daño al planeta tiene relevancia a la salud”, señaló Daniel Orsini, quien forma parte de la organización sin fines de lucro.

Por su parte, Lourdes Hernández, de la misma entidad, sostuvo que es importante que diversos sectores se unan al llamado, ya que “somos un ecosistema completo” y “es un deber ciudadano”.

Otro objetivo de la manifestación, que suele realizarse los últimos viernes de mes en el ala norte del Capitolio, es promover la caminata por la justicia climática. Este año, la caminata será el 23 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático, con el objetivo de amplificar el tema de la crisis climática y ofrecer un espacio de encuentro para que organizaciones ambientales puedan intercambiar prácticas y conocimientos.

PUBLICIDAD

La actividad va dirigida a jóvenes y niños, y ofrece actos artísticos, actividades y juegos educativos en el parque Luis Muñoz Rivera.

“Los jóvenes y niños son quienes sufrirán el impacto del cambio climático y deben envolverse”, destacó Hernaliz Vázquez, organizadora de Justicia Ambiental del Sierra Club de Puerto Rico.

La autora tiene un doctorado en Neurociencia y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.