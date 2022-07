En un hecho histórico, Joan Marie Meléndez Misner se convirtió, hace apenas tres días, en la primera puertorriqueña en ser seleccionada para ir al espacio. La barranquiteña formará parte de la misión Space+5, en la que cinco personas participarán de un viaje suborbital a bordo del cohete New Shepard de la compañía Blue Origin.

Aunque la fecha del lanzamiento aún no se ha hecho pública, los entrenamientos del grupo como astronautas comerciales comenzarán en octubre.

“Es un sueño que estoy realizando. No puedo ponerlo en palabras porque estoy tan contenta que ni puedo decir lo que estoy sintiendo ahora mismo”, expresó ayer, notablemente emocionada, en entrevista con El Nuevo Día.

El proceso para obtener la posición y formar parte del viaje fue sumamente competitivo, contó. Los interesados debían someter una solicitud a la compañía Uplift Aerospace y preparar un vídeo explicando las razones por las cuales deseaban ser astronautas.

Más de 2,000 personas solicitaron y, en su vídeo, Meléndez Misner expuso datos de su trayectoria laboral y su misión para inspirar a otras niñas a proseguir carreras en ciencias.

De todas las solicitudes, se escogieron cinco finalistas, incluyendo a la boricua. En principio, solo uno participaría del viaje. Pero, el panel de selección quedó impresionado con todos y, por ende, se les brindó la oportunidad de formar parte de la tripulación, resaltó.

El objetivo de estos viajes es que más personas tengan la oportunidad de llegar al espacio, sin ser astronautas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) o poseer grandes cantidades de dinero. Uplift Aerospace busca inclusividad y que personas de diversos trasfondos tengan esta oportunidad para inspirar a otros.

La travesía de Meléndez Misner comenzará con entrenamientos en diferentes puntos de Estados Unidos. Consistirán en vuelos parabólicos para aclimatar el cuerpo a la gravedad cero, familiarización con la cápsula mediante un simulador y asuntos de seguridad, entre otros.

El vuelo del cual participará la boricua durará 20 minutos. En este lapso, tendrá la oportunidad de experimentar sensación de despegue, gravedad cero y, por supuesto, una vista maravillosa de la Tierra, las estrellas y el espacio profundo.

Fascinación desde pequeña

Meléndez Misner nació en una base, en Panamá, porque su papá es militar. Cuando era muy pequeña, su familia regresó a Barranquitas, donde vivió gran parte de su infancia. Estudió sus grados primarios en las escuelas de las bases Roosevelt Roads y Fort Buchanan.

Relató que, desde niña, sentía fascinación por el espacio, y el cielo nocturno de la montaña fue su inspiración.

“Desde chiquita, mi mamá y yo veíamos juntas las estrellas en Barranquitas. Siempre quería saber qué había más allá del cielo, quería ver allá arriba en las estrellas”, rememoró.

Cuando tenía 12 años, su familia se mudó a Orlando, Florida, y fue allí donde tuvo su primera experiencia con un cohete.

“Cuando nos mudamos a Orlando, un día la casa comenzó a temblar. Mi mamá pensaba que era un terremoto y estuvimos en un clóset por 30 minutos. Cuando salimos y prendimos el televisor, era que habían llegado unos astronautas”, dijo sobre el suceso que marcó su vida.

Al ingresar a la universidad, Meléndez Misner estaba decidida a estudiar medicina, pero, mientras hacía voluntariado en una sala de emergencia vio sangre, se desmayó. Algunos profesores sabían de su pasión por el espacio y, entonces, le sugirieron que continuara estudios en ingeniería.

La barranquiteña culminó dos bachilleratos, en Química e Ingeniería Química, de la Universidad de Maryland y la Universidad de Towson. Además, tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas, de la Naval Postgraduate School.

Sus primeros trabajos fueron con aviones, entre ellos, con la Marina de Guerra de Estados Unidos, donde analizaba biocombustibles. Al tiempo, comenzó a laborar con Blue Origin y sus cohetes, entre ellos, el New Shepard.

Pero su sueño era llegar a la NASA. Luego de 14 solicitudes, mucha perseverancia y buena actitud, le ofrecieron un puesto en la agencia. Hoy por hoy, trabaja directamente en el lanzamiento de cohetes, y uno de sus últimos proyectos fue con una nave experimental para cambiar la ruta de asteroides que pudieran amenazar la Tierra.

Meléndez Misner es comunicadora científica y utiliza sus redes sociales para educar e inspirar a otros a proseguir carreras en ciencias. Con su seudónimo “YourFemaleEngineer”, tiene más de 51,000 seguidores en Instagram y otros 41,100 en Tiktok.

El autor es candidato doctoral en Biología y becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.