Criado en las calles de Guaynabo, Marcos Gabriel Berríos comenzó a vislumbrarse entre las estrellas desde muy pequeño. Su pasión por el espacio, combinada con el amor que heredó de su madre por las matemáticas, lo adentró en un extenso camino de preparación que hoy lo llevó a convertirse en uno de los diez nuevos candidatos a astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés).

En entrevista con El Nuevo Día, el ingeniero espacial de 37 años, nacido en Tennessee y de padres boricuas, se mostró nervioso y emocionado luego de ser seleccionado entre más de 12,000 solicitantes. Afirmó que para él es un orgullo llevar la bandera de Puerto Rico en el grupo, con candidatos de estados como California, Alaska, Florida, Minnesota, Connecticut y Colorado.

“Es un honor. Yo sé cómo se siente, de mi parte, estar bien orgulloso del talento que existe en la música, en el deporte especialmente. Yo me crie viendo a Tito Trinidad ganándole a todo el mundo, y se me hace difícil pensar ser uno de ellos, obviamente diferente, pero lo único que te puedo decir es que es un honor”, compartió Berríos.

PUBLICIDAD

Su padre, de Humacao, y su madre, de San Lorenzo, se conocieron en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Fue su progenitora, maestra de matemática en Wesleyan Academy, en Guaynabo, quien le inculcó su pasión por esta asignatura y por las ciencias mientras le enseñó en séptimo grado.

“En séptimo grado creo que comenzó el estudio dedicado a las matemáticas para las competencias, y entonces creó ese amor hacia las ciencias y ese amor hacia las matemáticas. De ahí fue que supe de la ingeniería, quise estudiar ingeniería mecánica porque quería construir robots, quería combinar la matemática con la física. Y ahí comenzó todo, en séptimo grado, con mi mamá, en la clase de pre álgebra”, expresó.

Berríos, mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se graduó de la escuela superior Antilles, en Buchanan. Tiene una licenciatura en ingeniería mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), además de una maestría en ingeniería mecánica y un doctorado en aeronáutica y astronáutica de la Universidad de Stanford. Sirvió en Afganistán como piloto de búsqueda y rescate en 2013.

Luego de laborar como piloto de prueba por los pasados tres años, forma parte ahora del primer grupo de candidatos a astronauta nombrado en cuatro años, tras lo que aseguró se sintió como una espera eterna por el anuncio de si fue o no fue elegido. La llamada llegó.

“La mañana que recibí esa llamada me levanté temprano -me levanto temprano para hacer ejercicios- y estaba escuchando una charla grabada del Jefe de la Oficina de Astronautas, Reid Wiseman. Esa mañana, la única voz que había escuchado era su voz. Y mientras estaba de camino al trabajo guiando, recibí la llamada, vi que era de Houston, y supe que iba a ser la llamada que me iba a decir que sí o que no”, narró.

PUBLICIDAD

“Todo pasó demasiado rápido, honestamente pensé que iba a estar supernervioso, pensé que no iba a poder hablar. Y te digo que cuando escuché que la voz era la misma voz que había escuchado toda la mañana (la de Wiseman) estuve supertranquilo, supercalmado. Me preguntó si quería formar parte de la próxima clase y le dije que sí. La pregunta más fácil de ese proceso tan largo que hemos tenido para llegar aquí”, agregó Berríos.

Lo próximo

El puertorriqueño iniciará en enero de 2022 dos años de entrenamiento en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde tendrá la oportunidad de adiestrarse en áreas como la formación para caminatas espaciales y el dominio del idioma ruso, así como en la operación y el mantenimiento de los sistemas de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Una vez completado el entrenamiento, podría ser asignado a misiones relacionadas con investigaciones a bordo de la EEI. Además, como integrante de la generación Artemis podría ser destacado en “misiones de espacio profundo” a destinos como la Luna, a bordo de la nave espacial Orion de la NASA o el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial.

Como integrante de la Clase de Candidatos a Astronauta 2021, Berríos se une así al astronauta Joseph “Joe” Acabá como los únicos puertorriqueños en formar parte de este selecto grupo. Acabá, de padres boricuas, fue seleccionado como parte del Grupo 19 en 2004 y desde entonces ha participado en tres misiones a la EEI, pasando 306 días y 34 minutos en el espacio.

PUBLICIDAD

/ Marcos Gabriel Berríos nació en Tennessee y creció en Guaynabo, Puerto Rico. (NASA)

El lunes, 6 de diciembre la NASA anunció que Berríos fue seleccionado como uno de los diez candidatos a astronauta de 2021. (NASA)

Berríos pasó sus primeros cinco o seis años en Estados Unidos, antes de vivir en Guaynabo. (NASA)

De su crianza en Puerto Rico recuerda pasar mucho tiempo con la familia. (NASA)

En séptimo grado comenzó a apasionarse por las matemáticas gracias a su madre, quien fue su maestra. (NASA)

Llegó a participar en competencias de matemáticas en representación de Puerto Rico. (NASA)

Desde muy pequeño expresó su interés de ser astronauta. (NASA)

Al boricua de 37 años también le gustaban los deportes en la escuela. (NASA)

Berríos se graduó de la escuela superior Antilles, en Buchanan. (NASA)

Posee una maestría en ingeniería mecánica y un doctorado en aeronáutica y astronáutica de la Universidad de Stanford. (NASA)

También es mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. (NASA)

Sirvió en Afganistán como piloto de búsqueda y rescate en 2013. (NASA)

El ingeniero espacial laboró como piloto de prueba por los pasados tres años, antes de ser seleccionado como candidato a astronauta. (NASA)

El puertorriqueño iniciará en enero de 2022 dos años de entrenamiento en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. (NASA)

En diciembre de 2020, Acabá fue elegido para entrenar para volar en la nave espacial Orion, como uno de los astronautas del programa Artemis de la NASA, del cual surgirá la primera mujer y la primera persona de color que caminarán en la Luna. Berríos, como parte de la generación Artemis, tendrá la oportunidad de ser asignado a esta misión.

La primera misión en Orion consistirá en un viaje de prueba (Artemis I), seguido de un vuelo de prueba con los astronautas alrededor de la Luna (Artemis II) pautado para 2023, y que sería el primer vuelo de prueba tripulado a nuestro satélite natural desde el Programa Apolo. El tercer vuelo de la misión llevará a los astronautas escogidos a la Luna.

“Ni idea”, contestó Berríos entre risas cuando se le preguntó dónde se visualiza en cinco a diez años. “Me encantaría poder combinar mi experiencia como ingeniero y como piloto de prueba para ayudar a desarrollar la tecnología que necesitamos para ir a la Luna, pero te digo, ahora mismo estoy tan contento que yo haría lo que sea”.

Su visita más reciente a Puerto Rico fue en octubre pasado, recordó Berríos, quien espera despertar el orgullo de los boricuas en la isla y la inspiración de los jóvenes interesados en el espacio.

“Te digo que estoy bien contento de poder llevarlos conmigo, mientras estoy aquí en la NASA. Te diría que espero que en algún momento pueda ganarme el respeto del pueblo, pueda ganarme su apoyo, y espero que algún día los haga sentir orgullosos”, expresó. “A los jóvenes les diría que sí se puede… les digo que sigan su pasión, pero con humildad, con disciplina y van a lograr lo que quieran lograr”.