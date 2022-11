El amor por la ciencia combinado con el arte fue la fórmula perfecta para que Jean Galliano Vega Díaz lograra el primer lugar del Power Sport Student Challenge de la NASA.

Vega Díaz, quien cursa su primer año en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, recibió el acercamiento para participar de la competencia por parte de una profesora de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, donde cursó sus grados de escuela superior.

En conversación con El Nuevo Día, el joven carolinense explicó que la competencia consistía en realizar un ensayo.

“La competencia parte de la idea de que uno someta una pieza sobre del tema en 200 palabras, nada más hablando de cómo te inspira aprender sobre el sistema de radioisótopos y cómo nos ayuda a explorar los extremos de nuestro sistema solar”, aclaró.

PUBLICIDAD

El joven Jean Galliano Vega Díaz participó en la categoría de noveno a duodécimo grado. (Suministrada)

Del mismo modo, manifestó que la competencia también iba dirigida a celebrar y conocer el poder de los participantes. “Ellos me preguntaron cuál era mi superpoder y en mi caso yo dije que para mí era la perseverancia de seguir adelante y poder sobrepasar los límites, algo que hay que tener bien presente, particularmente en la investigación”, declaró.

El joven de 18 años tuvo la oportunidad de conocer que había sido uno de los ganadores de la competencia a través de un comunicado que realizó la NASA a través de su sitio oficial en Internet.

“Soy aún estudiante de primer año, que me falta mucho por recorrer y que todo esto es una experiencia de aprendizaje, reconozco que me interesa la investigación, es algo que quiero seguir desarrollando a través de los años de mis estudios subgraduados”, aseguró el estudiante de ingeniería química. Cabe destacar que para Vega Díaz, la escuela graduada es otra de sus metas, siguiendo su lema de que no hay limitaciones para lograr los sueños.

Como parte de los premios de la competencia, aparte de recibir un certificado y otros premios, tuvo la oportunidad de ser parte de la SACNAS National Diversity in STEM Conference, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico del 27 al 29 de octubre.

Esta no ha sido la única que vez que el futuro científico ha participado en competencias de investigación. En el 2021, representó a Puerto Rico en Nuevo México llevado una investigación relacionada con el uso de imágenes satelitales Landsat 8.

PUBLICIDAD

A los jóvenes con intereses en las ciencias, Vega Díaz invitó a no rendirse, ni perder su foco. “No va a ser fácil, ni de una noche para otra, se necesita esfuerzo y determinación, pero no es imposible. Poco a poco, si uno quiere lograr lo que se ha propuesto, es posible”, añadió.

El futuro científico exhortó a los puertorriqueños a hacer aportaciones a las investigaciones y proyectos relacionados, principalmente a aquellos que se desarrollan en la Isla. Puede leer el ensayo que sometió el joven a la competencia aquí.