El departamento de seguridad del Centro Espacial Kennedy, ubicado en la isla Merritt en Florida, continúa investigando un incidente que provocó la activación del protocolo para lidiar con un tirador activo y que resultó ser una falsa alarma.

La oficina administrativa de la facilidad, que formar parte del complejo de centros de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) fue evacuada, cerca del mediodía, y no se permitió la entrada de personas por lo que se describió, en ese momento, como “una situación de seguridad debido a una amenaza recibida por teléfono”.

El personal de seguridad activó su protocolo y, tras determinar que no existía una amenaza para los trabajadores ni para la facilidad, retomaron las labores normales durante la tarde.

Patti Bielling, directora de noticias de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Centro Espacial Kennedy, luego aclaró lo que ocurrió y resaltó que se trató de una falsa alarma.

“Una llamada alertando sobre una situación de tirador activo, que resultó ser falsa, fue recibida a las 11:05 a.m. en las oficinas centrales de NASA ubicadas en Washington D. C. Debido a esta falsa alarma, un ciudadano preocupado, que pensó que estaba notificando a la división correcta, reportó una situación de tirador activo al personal de seguridad del Centro Espacial Kennedy en Florida”, indicó Bielling mediante comunicación escrita.

“El personal de seguridad respondió al informe y emitió una alerta a los empleados del edificio de administración del Centro Espacial Kennedy a las 11:50 a.m. Tras confirmar que no existía amenaza alguna tanto en la jefatura en Washington D. C. como en el Centro Espacial, NASA dio el visto bueno a sus empleados para retomar sus labores. El personal de seguridad en Washington D. C. y Florida actuó rápidamente para evaluar y mitigar la situación de manera efectiva. Tenemos una investigación en curso para determinar cómo fue que la alarma fue activada”, añadió Bielling.