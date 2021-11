El jefe de la Unidad de Vida Silvestre del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Ángel Atienza, expresó esta tarde que la captura de un mono rhesus en la zona de Ciudadela, en Santurce, se tornó “difícil” y dependen de que el animal entre en una trampa para capturarlo.

El funcionario le señaló a El Nuevo Día que el mono está en un árbol a más de 100 pies de altura desde el suelo, por lo que no pueden llegar al animal y tampoco pueden utilizar un tranquilizante para sedarlo o, de lo contrario, moriría al golpearse con el suelo al caer.

“La captura ha sido difícil. Ese mono está bien alto a ciento y pico de pies”, acotó vía telefónica.

“Yo tengo dardos y el mono está a menos de 20 pies del edificio, que sería superfácil ponerle un dardo, pero se va a matar abajo. No podemos usar esa opción, porque también es peligroso usar eso en una zona urbana porque se puede zafar uno (un dardo) y caerle a alguien”, abundó.

Trampa colocada por agentes del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales para capturar un mono en Ciudadela. (Suministrada Suministrada)

El animal fue avistado por primera vez, en esa zona, desde ayer. Según ciudadanos y residentes del lugar, el animal se ha paseado por edificios cercanos a lugar.

No obstante, Atienza sostuvo que, con toda probabilidad, es muy poco lo que el mono ha podido comer, por lo que esperan poderlo capturar en la trampa donde se colocaron frutas y comida.

“El árbol donde está es cercano a un edificio y lo que hicimos fue que activamos los bomberos, subimos una escalera de bomberos por la parte de afuera del edificio y colocamos una escalera del edificio al árbol arriba para que el mono llegue a una trampa que pusimos en la parte de arriba del edificio con frutas y aguas”, explicó Atienza.

“Tenemos que esperar por él. Él tiene hambre y le pusimos agua, que a veces lo atrae más que la comida. Pero hay que esperar”, añadió.

El árbol en el que se encuentra el animal ubica a poca distancia del edificio donde está First Bank, a dos luces del Centro de Bellas Artes de Santurce, en la avenida Ponce de León.

Atienza exhortó a comerciantes o residentes cercanos a la zona que si el mono baja en algún momento no intervengan con él, porque puede atacar.

“Si (el mono) no cae en la trampa y baja y entra a algún negocio o residencia, salgan y dejénlo adentro. No traten de capturarlo, porque cuando se sienta acorralado puede atacar. Eso es un mono rhesus y no es amigable”, precisó.

Al tiempo, apuntó que el mono tuvo que haber llegado al lugar a través de alguien que lo llevó a esa zona o quien lo tenía, pero se le escapó.

“Alguien trajo ese mono. Puede que ese mono sea el que estamos siguiendo desde Río Piedras hace dos meses. Pero lo que pasa es que estos monos cuando caen en trampas ellos aprenden de las trampas y se niegan a entrar”, puntualizó Atienza.