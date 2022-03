El agutí, el enorme roedor captado en un vídeo publicado en las redes sociales mientras merodeaba por el sector Barrazas de Carolina, no es un mamífero agresivo y tiende a esconderse cuando se topa con seres humanos u otros animales, pero el teniente Ángel Atienza, jefe de la Unidad de Vida Silvestre del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), exhortó a la ciudadanía a llamar a la agencia si se topan con un ejemplar, tanto para capturarlos como para recopilar datos que ayuden a la agencia a establecer dónde ubican estas poblaciones y sus números.

El agutí, explicó Atienza, es un roedor que pertenece a la familia Dasyprocta que, de por si, cuenta con 12 especies, algunas en peligro de extinción. Añadió que el agutí es parecido a la llamada jutía de la era taína y que se extinguió en la era precolonial. El agutí puede alcanzar tamaños de entre 1.5 a dos pies largo, hasta poco más de un pie de alto y pueden pesar de 10 a 11 libras.

Atienza resaltó que, de momento, el Cuerpo de Vigilantes no cuenta con números exactos o estimados de la población de agutíes, pero conoce de, al menos, dos poblaciones.

PUBLICIDAD

“El agutí es un animal que ha vivido en Puerto Rico por mucho, mucho tiempo. En el sector Barrazas, donde fue visto el ejemplar en el vídeo, estaba el antiguo zoológico Monoloro de donde se escapó el mono chimpancé Yuyo. Al parecer, cuando el zoológico cerró (en la década de los 80), se quedó un agutí liberado. No tenemos confirmación de que eso fue lo que sucedió, pero se empezaron a ver ejemplares en el sector Barrazas luego del cierre del zoológico. Aquí se habla de que los indios tenían unos animales que eran como unos perritos grandes y se presumen que eran jutías, pues el agutí y la jutía son lo mismo. Así que nadie puede decir si son individuos que quedan de poblaciones bien antiguas o si se soltaron de ahí (del Monoloro)”, resaltó Atienza vía telefónica.

“Sus poblaciones, aunque no han crecido mucho, son, aparentemente, bien estables. Tuvimos la oportunidad de capturar a dos ejemplare en Carolina y ese mismo día me topé con una hembra que estaba cruzando la calle con cinco crías. Así que sabemos que hay grupos en Carolina. Además de esa población de Carolina, conozco de otra en Cupey, bien cerca de los almacenes de Sears y de las oficinas del DRNA. Aunque no sabemos cuántos hay, las poblaciones en Carolina y Cupey no deben ser muy grandes”, añadió.

Agutí (Shutterstock)

Atienza sostuvo que el agutí es un animal altamente cotizado por las personas que practican la santería y que pueden llegar a pagar miles de dólares por un ejemplar.

PUBLICIDAD

“Al ser populares en rituales de santería, había gente tratando de capturarlos para venderlos. Inclusive, hemos interceptado personas en los aeropuertos que han tratado de introducir agutíes para eso (para venderlos)”, recalcó el teniente.

El jefe de la Unidad de Vida Silvestre indicó que el agutí no es un animal agresivo y que tampoco es considerado una plaga, pues vive en zonas de bosque, donde construyen madrigueras en el suelo en las que se esconden de noche. El agutí es sumamente activo durante la mañana y tarde, y solo se alimenta de frutas, semillas, tubérculos y algunas flores.

“Estos roedores son de hábitos diurnos, pero viven en lugares oscuros. Aunque tratan de evitar contacto con seres humanos, si se encuentran cerca de personas, o de otros animales que pueden ser depredadores, modifican sus hábitos. Por ejemplo, eso nos pasó cuando fuimos a Carolina... en vez de aparecer de día, salían bien de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, o cuando ya estaba entrando la noche. En lugares donde es más común, como en Brasil, México, Colombia y hasta en Argentina, son más activos durante el día, pero aquí (debido a la cercanía con seres humanos) son más activos entrada la noche y por eso son más difíciles de ver. Eso dificulta tener una idea sobre el tamaño de las poblaciones”, explicó Atienza.

El oficial del DRNA sostuvo que, en estos momentos, desconocen el tipo de especie o especies que viven en la isla, pues para saber a ciencia cierta tendrían que realizar pruebas de genética. Resaltó, además, que, hasta donde tienen conocimiento, no son animales que causen daños a la propiedad o a cosechas.

“Capturarlos es bien difícil, pues son bien rápidos. Nuestra exhortación al público es que si se topan con un ejemplar, que llamen a la línea del Cuerpo de Vigilantes en el 787-230-5550 para someter una querella y nosotros investigar, capturarlos y para tener constancia de lo que está pasando. Lo mejor es que en vez de tratar de capturarlos, se comuniquen al Cuerpo de Vigilantes. De hecho, le informo al público que tener estos roedores, ya sea como mascotas o en cautiverio, es ilegal y deben llamar al Cuerpo de Vigilantes para entregarlos sin necesidad de dar su nombre ni nada. Simplemente lo entrega y no se le pregunta nada, no se les penalizará por eso”, subrayó Atienza.