El marsupial que sacrifica horas de sueño por sexo y muere tras la época de apareamiento

“Descubrimos que los antecinos oscuros machos, pero no las hembras, se vuelven inquietos durante su única época de apareamiento”.

Tres horas menos de sueño

“En realidad, es un poco sorprendente que estos animales no sacrifiquen aún más sueño durante la época de reproducción, ya que de todos modos morirán pronto”, opina Zaid.

El estudio no aclara qué causa la muerte de los machos después de la época de cría aunque los investigadores no creen que se deba únicamente a la pérdida de sueño, dado que los machos que vieron dormir menos no eran los que estaban en peores condiciones.