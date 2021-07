Una tortuga carey, especie que está en peligro crítico de extinción, estuvo ayer cuatro horas atrapada en la reconstrucción de la piscina del condominio Sol y Playa en la playa Los Almendros, en Rincón.

Este no es el primer incidente con tortugas en esa zona marítimo terrestre debido a la construcción, dijo a El Nuevo Día Olga Muñoz Vega, coordinadora del Proyecto Tortugas Marinas del área Oeste, grupo autorizado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“La tortuga salió a anidar y se acerca por el lado de la verja y busca llegar hasta la vegetación luego se mete por debajo de la verja y entra a la construcción. Es allí donde logra poner los huevos. Luego de poner los huevos no logra cómo salir y es allí donde queda por más de cuatro horas atrapada hasta que personal del edificio le levantó la verja y salió”, contó Muñoz Vega sobre la manera en la que ocurrió la situación.

La tortuga, comentó, estuvo atrapada desde las 2:00 a.m. hasta las 7:00 a.m. entre las varillas y el cemento de la construcción.

“A nosotros nos llamaron ya cuando la habían sacado. Supuestamente, estaban con la tortuga desde las 2:00 a.m. pero no consiguieron nuestros números, lo que para nosotros es raro porque en esa playa rápido siempre nos llaman. Cuando llegamos fue que notamos la huella de por dónde entró y por dónde salió”, añadió durante la entrevista telefónica.

Muñoz Vega afirmó que hace algunas semanas ocurrió un incidente similar en el que otra tortuga llegó a la costa para anidar y en la búsqueda de vegetación cercana terminó haciendo su nido cerca de la verja que impide el paso a la construcción.

“Esta temporada tuvimos un nido bien pegado a la verja. Otra situación que tenemos con esa piscina es que las tortugas se acercan mucho a poner huevos y la contaminación lumínica era un problema enorme, porque las tortuguitas se metían a la piscina y morían ahogadas o comidas por las hormigas. A través de los años hemos tenido varios problemas en esa área que es hábitat de tortugas y lugar para su anidaje. Incluso, tenemos un informe de todas las situaciones que se lo podemos hacer llegar”, aseguró.

“No queremos que se les permita (al condominio) hacer la piscina, porque está en un área que es hábitat de las tortugas que llegan a anidar”, abundó.

Retiran los huevos del nido fuera de la construcción

Ante el inminente peligro al que estaba expuesto el nido, los miembros del grupo tortuguero removieron los 180 huevos que anidó el carey en el área de la construcción a otro lugar en la misma playa, aunque lejos de la construcción.

“Removimos los huevos del lugar para evitar que estuvieran expuestos a la construcción y los colocamos en otra área cerca”, sostuvo Muñoz Vega.

Nido de Carey en el Condominio Sol y Playa

La experta explicó que a estos huevos les toma dos meses para eclosionar, pero la tortuga que los anidó pudiera regresar a la misma zona a colocar más huevos a tan solo semanas de haber hecho el primer nido.

Actualmente, según Muñoz Vega, hay cinco nidos de Carey y dos de tinglar en el área cercana a la construcción del condominio Sol y Playa en la playa Los Almendros.

Recursos Naturales ordena una investigación

Por su parte, el DRNA le ordenó al coordinador del Proyecto de Tortugas Marinas, adscrito a la Oficina de Especies en Peligro de Extinción, completar una investigación sobre los hechos que ocurrieron ayer en la mencionada zona.

“Si bien el personal del proyecto Sol y Playa contactó a los agentes de NOAA y al Grupo Tortuguero del Oeste, a estos se les ordenó modificar sus mallas de forma tal que eviten que más careyes entren al lugar, así como utilizar luces amigables para las tortugas cuando vayan a iluminar el área durante la noche”, acotó la agencia en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

El DRNA dijo que resultados “preliminares” de su pesquisa señalan que el carey había entrado -a eso de las 2:00 a.m. - al área de la construcción, pasando por debajo de una malla que delimita la propiedad, donde anidó unos 180 huevos y luego se vio imposibilitado de regresar al agua.

La agencia afirmó que no descarta aplicar sanciones una vez concluya la investigación. No obstante, no se precisó cuánto tiempo puede tardar la pesquisa.

Tampoco se informó si se ordenó a la administración del condominio detener la construcción que ha sido catalogada como un proyecto ilegal.

El carey -cuyo nombre científico es Eretmochelys imbricata- es la especie de tortuga marina más conocida en las playas de Puerto Rico y anida todo el año en la isla.

Su protección es requerida tanto a nivel estatal como federal y la persona que intervenga con una de estas tortugas, así como alguno de sus nidos, puede exponerse delitos penales.