El Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec) anunció hoy, viernes que ofrecerá talleres interactivos para que maestros y educadores obtengan las herramientas tecnológicas necesarias de cara al nuevo semestre escolar.

La iniciativa surge luego de que el Departamento de Educación anunció que las clases en las escuelas públicas comenzarán a distancia y de forma virtual debido a la crisis de salud causada por COVID-19 en la isla.

“Previamente, el C3Tec ofreció talleres para capacitar maestros y educadores de forma presencial como parte del programa Jornadas Comunitarias en Biotecnología, pero ahora con sus talleres virtuales podrán alcanzar a más profesionales en todo Puerto Rico”, indicó Tasha Endara Álvarez, directora ejecutiva del C3Tec.

“Nosotros entendemos que la integración del internet y la tecnología, y estas aplicaciones, son de suma importancia, ya que les facilitan a los maestros que puedan ofrecer esas clases, las puedan manejar de forma más efectiva y eficiente” dijo, por su parte, Christelle García Muñiz, gerente del Programa Educativo del C3Tec.

García Muñiz añadió que dar clases en línea conlleva “mucho trabajo”, ya que la mayoría de los maestros no tienen materiales preparados ni sus clases están adaptadas para un comienzo de clases a distancia.

“Los talleres híbridos (presencial y virtual) los va a ofrecer la maestra Darleen Huertas Velázquez, quien tiene una maestría en educación y es especialista en currículo de ciencias y diseño instruccional. Por tanto, los participantes de estos cursos serán expuestos a la enseñanza de varias plataformas virtuales, tanto como para el aprendizaje y la evaluación virtual”, resaltó García Muñiz, quien también es egresada de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.

La serie de talleres incluirá temas como el desarrollo de clases a distancia con diferentes plataformas, herramientas de evaluación a distancia, enseñar matemáticas y ciencias de forma virtual con demostraciones, y una introducción a las plataformas de videoconferencias.

Por cada taller, los maestros recibirán una hoja de trabajo, en la que podrán identificar destrezas del currículo que tienen que enseñar con algunas de las actividades que estarán mostrando y que están alineadas a los estándares del Departamento de Educación.

“Nosotros somos el único centro de ciencia y tecnología de Puerto Rico que también está alineado a los estándares del Departamento de Educación. Además, durante estos siete años, nosotros en C3Tec hemos estado trabajando dirigidos tanto a los educadores, maestros, estudiantes y familias, llevando la importancia de lo que son las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)”, recalcó Endara Álvarez.

“Es una oportunidad que ofrece las herramientas necesarias para este nuevo semestre y que está accesible para que más maestros puedan participar y conectarse. También, los talleres están abiertos para los padres que quieran monitorear el progreso de sus hijos en el hogar utilizando estas plataformas digitales o para tutores”, compartió, entretanto, García Muñiz.

Los talleres se ofrecerán todos los miércoles, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., comenzando el 5 de agosto y culminando el 2 de septiembre. Para participar, los interesados deben registrarse a través de Eventbrite en su página web. Tienen un cupo máximo de 50 personas, con 25 de forma presencial y los otros 25 de forma virtual vía Zoom.

El C3Tec está localizado la avenida Gautier Benítez en Caguas, y los talleres presenciales se llevarán a cabo en el Cine Teatro Fundación Ángel Ramos del mismo pueblo. Para más información, incluyendo costos, llame al (787) 653-6391.

El autor tiene un doctorado en Biología Celular y Molecular y es becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.