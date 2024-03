“Dentro de los corales está la vida”: niñas boricuas navegan con veteranas defensoras de los arrecifes

“Si no (concienciamos) desde ahora, de aquí a 10 años no tendremos los corales, nuestras playas ni los manglares, que son los que nos ayudan a permanecer seguros en caso de cualquier desastre natural”, agregó Patricia Isabel Diana González , de 13.

“Seguimos abriendo puertas”

“Quiero que las niñas sepan que no importa de dónde vengas. Estudié en escuelas públicas y en la Universidad de Puerto Rico. Como se dice en inglés, ‘the sky is the limit’ (el cielo es el límite). Es muy importante que las niñas y las adolescentes vean ejemplos de las cosas, porque yo nunca me imaginé que iba a ser nombrada por dos administraciones presidenciales”, destacó.