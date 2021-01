El EcoExploratorio, Inc. fue incluido como miembro oficial de la “Coalición Mundial #UnidosporlaBiodiversidad” de la Comisión Europea, una entidad de impacto global que tiene la misión de promover la sensibilización sobre la necesidad de proteger la biodiversidad y el entorno natural.

Esta misión busca cumplirse antes de la próxima COP-15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), cuando las naciones adoptarán un nuevo marco global para proteger y restaurar la naturaleza.

Al ser parte de la Coalición, lanzada por el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre 2020, el EcoExploratorio, Inc. se convirtió en la primera entidad museológica de educación informal en ciencias en el caribe que logra ser incluida como miembro oficial.

En adelante, la institución local formará parte del grupo selecto de entidades ambientales, educativas y museológicas que promueven la educación informal resiliente ante los efectos e impacto del cambio climático, además de velar por la protección del ambiente, los ecosistemas naturales y la preservación de los recursos naturales y especies alrededor del mundo.

“Nos sentimos sumamente honrados que la Coalición haya seleccionado al EcoExploratorio como la primera entidad museológica de educación informal en ciencias del archipiélago del Caribe para pertenecer al distinguido grupo de entidades a nivel global que tienen la misión de colaborar en conjunto para proteger la biodiversidad alrededor del mundo”, indicó en un comunicado de prensa Jenny M. Guevara, directora ejecutiva del EcoExploratorio, Inc.

Guevara añadió que urge promover la educación resiliente y que se tomen medidas y acciones concretas de escala mundial para la protección y preservación de los recursos naturales y ambientales en Puerto Rico para el beneficio de las futuras generaciones.

También, exhortó a otras entidades educativas, ambientales, zoológicas y museológicas a que puedan unirse a este esfuerzo educativo para el beneficio de las comunidades y el país en general.

De orden mundial

Guevara resaltó que, como miembro oficial de la Coalición, el EcoExploratorio, Inc. se une a otras entidades educativas, ambientales, zoológicas y museológicas de orden mundial, tales como los museos de historia natural de Viena, Porto y Madrid, l’aquarium de New York, el museo de ciencias de Suecia, la World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) y la organización internacional de jardines botánicos, entre otras entidades globales, para educar sobre la crisis para la protección de la biodiversidad que existe en el planeta.

El EcoExploratorio, Inc. hizo un llamado a los parques, zoológicos, acuarios, jardines botánicos, museos y centros de investigación -dentro y fuera del Caribe- para que se unan al movimiento y ayuden a difundir su importante mensaje. La Coalición busca elevarse a unos 500 miembros que se pronuncien a favor del compromiso común antes de su primer aniversario el próximo 3 de marzo.

Como parte de los esfuerzos de llevar el mensaje educativo, el EcoExploratorio, Inc. pondrá a la disposición su plataforma digital de Ciencia Virtual, donde se podrán conectar científicos, educadores y expertos de Puerto Rico y de diferentes partes del mundo para proveerles acceso educativo a niños, jóvenes, maestros y al público en general, con el fin de educarlos sobre la importancia de la protección de la biodiversidad y brindarles oportunidades de aprendizaje de forma remota y libre de costo.

“Es nuestra misión promover la continuidad de la educación científica y tecnológica que son esenciales para sostener los pilares de desarrollo económico, salud y ambiente en nuestra sociedad, para así ser ejemplo para otras entidades alrededor del mundo”, puntualizó Guevara.