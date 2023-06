El Programa del Estuario de la Bahía de San Juan lanzó hoy, jueves, una campaña educativa para aumentar la conciencia pública en torno a este ecosistema único y promover la inversión en su restauración y mantenimiento.

La campaña, que lleva por nombre “Con el estuario convivimos”, consiste en dos anuncios para televisión, nueve cápsulas educativas para medios sociales y 10 vallas publicitarias (“billboards”) que estarán en el área metropolitana de San Juan hasta el 30 de septiembre. La organización espera que ver e interactuar con el contenido sea “una manera de hacer consciente al ciudadano de que tiene un impacto sobre la estabilidad de ese sistema estuarino y que le debe una acción responsable”, según Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva del Estuario.

La campaña tiene dos fines: promover la acción responsable de los ciudadanos y motivar la inversión de instituciones gubernamentales, municipales y privadas en la protección de los cuerpos de agua.

Arte de la campaña educativa. (Suministrada)

Los portavoces que difunden estas metas son jóvenes de diversas áreas conectadas al estuario. Para estos niños, niñas, y jóvenes, los ríos y los arroyos son lugares donde jugar, explorar y aprender. La campaña les provee una plataforma para defender los ecosistemas estuarinos con los que tanto interactúan.

Para Torres Barreto, este elemento de localismo es importante. “Muchas veces, vemos el cambio climático como algo ajeno o científico”, observó.

“Sin embargo, nosotros en esta isla ubicada en la avenida de los huracanes, como yo le llamo, tenemos que tomar medios de actuación inmediata. Cada acción que tomemos tiene una repercusión y añade valor o debilita el esfuerzo que se puede hacer más a nivel macro”, afirmó.

Las cápsulas educativas subrayan algunas de dichas acciones que pueden tomar los ciudadanos para proteger a las aguas en su barrio, como no verter aceite y medicamentos en el fregadero, monitorear el agua de las cuencas y respetar el espacio de los tinglares durante sus migraciones.

El costo total de la campaña es $50,000, financiados por una subvención de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés).

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.