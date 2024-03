Exhiben en Puerto Rico estatuas que reconocen el rol de las mujeres en las ciencias

Caguas - Puerto Rico se sumó al mapa de localizaciones donde pueden apreciarse las estatuas que conforman la exhibición If/Then She Can , que celebra el desempeño de 120 mujeres –incluidas tres boricuas– en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ( STEM , en inglés) y que ha sido vista por más de 4 millones de personas desde su inauguración en 2020.

“Una estatua de nosotras sola no tiene el mismo impacto. Me parece que el punto de las estatuas es ver muchos tipos de mujeres –que pueden ser científicas, ingenieras, matemáticas, programadoras– y hay diversidad corporal y de experiencias de vida. Eso es lo que yo me he llevado al ver las estatuas y es lo que quisiera que las personas que vean la exhibición reflexionaran”, planteó la colombiana.