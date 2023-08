Millones de rayos de láser le permitieron al geólogo Daniel Laó Dávila visualizar una falla notoriamente inaccesible en el suroeste de Puerto Rico: Punta Montalva. Desde entonces, su estudio ha contribuido significativamente al entendimiento de la estructura de la falla y al riesgo sísmico que representa para futuros terremotos en la región.

La falla de Punta Montalva fue una parte activa, pero no la causa, de la secuencia sísmica que inició en diciembre de 2019 y que oficialmente no ha concluido, con su mayor evento –el terremoto de magnitud 6.4– registrado el 7 de enero de 2020.

El estudio de Laó Dávila, publicado en mayo pasado, sugirió que la falla está segmentada en su superficie y en proceso de formación, dos características que tienden a producir menos terremotos severos que una falla continua y antigua. No obstante, el geólogo señaló que se requieren más investigaciones para confirmar si existe una conexión subterránea en la falla, lo que podría aumentar su riesgo sísmico.

Actualmente, Laó Dávila trabaja en la Universidad Estatal de Oklahoma, pero, como geólogo puertorriqueño, siempre le han interesado las fallas y la roca caliza del país. La idea detrás de su estudio surgió después de los sismos de 2019 y 2020 (los más fuertes de la secuencia). “Pensé que era una buena oportunidad de colaborar y de poder apoyar y aportar a la investigación de algo que ha estado causando daños a la población”, dijo.

Señaló que publicaciones anteriores habían identificado y documentado la falla, pero se vieron limitadas por la baja resolución de sus fotos y la densa capa de vegetación que la cubre. “Entonces, no se había utilizado la técnica de alta resolución para poder ver con más detalle cómo era la falla en la superficie”, explicó.

Alberto López, profesor de Geología en la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y quien no estuvo involucrado en el estudio de Laó Dávila, dijo que Punta Montalva “es un lugar bien difícil; la vegetación es salvaje, es un lugar seco”. Aunque investigadores de su departamento habían intentado llevar instrumentación a la falla para hacer imágenes del subsuelo, “ha sido muy poco exitoso”, reconoció.

El estudio de Laó Dávila empleó una técnica llamada LiDAR para analizar la falla. Esta técnica consiste en emitir láseres desde un avión y medir cuánto tarda la luz en reflejarse para crear un mapa tridimensional de la superficie del área medida. “Esto permite que podamos ver con mayor detalle las rocas, la falla, que previamente estaban ocultas bajo la vegetación”, dijo el geólogo.

Su análisis sugirió que la falla está dividida en varios segmentos en la superficie, con una longitud total de 2.67 kilómetros. Sin embargo, Laó Dávila enfatizó que la segmentación en la superficie no necesariamente indica lo mismo bajo la superficie. “No se ha logrado hacer imágenes de la falla en profundidad”, aclaró. Si los segmentos que observó son continuos bajo la superficie, entonces la longitud total de la falla alcanzaría unos 7.97 kilómetros.

Ambas estimaciones son mucho más cortas que la longitud de 33 kilómetros propuesta en 2013 por investigadores del RUM. La diferencia se debe a que aquel estudio reportó que la falla de Punta Montalva estaba conectada con la falla del Norte de la Bahía de Boquerón, mientras que Laó Dávila no observó dicha conexión.

Según el geólogo, en general, mientras más larga y continua la falla, más grandes los terremotos que puede producir. Una falla segmentada y relativamente corta supondría menos riesgo. “No es posible pronosticar (un terremoto), pero con este tipo de estudio se puede tener más información de cuáles son los riesgos”, dijo.

Por su parte, López señaló que la investigación de Laó Dávila proporciona un mapa detallado de la falla y sus componentes, lo que puede ayudar a otros científicos a determinar los lugares más aptos para estudiar la edad de la falla o su movimiento. “Eso es lo más importante”, manifestó López. “Llega primero esta ola de información, para dar paso a qué otros tipos de estudios se puedan realizar”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) mantiene un Modelo Nacional de Riesgo Sísmico para comunicar el potencial general de terremotos a los desarrolladores y al público, pero la última vez que actualizó el Modelo para Puerto Rico fue en 2003.

“Los datos que utilizaron para hacer ese mapa (en 2003) fueron muy pocos, en comparación con lo que se va a utilizar ahora. Después de tantos años, se ha mejorado la calidad de los datos”, dijo López. La próxima actualización del Modelo para Puerto Rico está programada para 2025.

La falla de Punta Montalva no fue considerada en la versión de 2003, y ambos investigadores enfatizaron en la importancia de incluirla en la próxima actualización del Modelo. Esto permitirá un mejor entendimiento y comunicación del riesgo de terremotos futuros en el país.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.