Bajo el tema “Resiliencia ante amenazas naturales: terremotos”, fue inaugurada ayer, martes, la séptima edición de la EXPO Planeta Digital, que se celebrará hasta el 23 de abril –libre de costo– en el Atrio Central de Plaza Las Américas, en Hato Rey.

La feria educativa –enmarcada en la Semana del Planeta Tierra– es liderada por el EcoExploratorio: Instituto de Resiliencia de Puerto Rico.

“Nuestra gran feria está enfocada en integrar las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) como herramientas de apoyo para responder de manera efectiva ante los terremotos, tsunamis, deslizamientos, entre otros temas, y así fomentar la resiliencia individual y comunitaria”, dijo Jenny M. Guevara, directora ejecutiva del EcoExploratorio, Inc., en un comunicado.

“El atrio central se convierte en un centro de gravedad de educación para miles de niños, jóvenes y familias puertorriqueñas, con el objetivo de promover nuestra capacidad de adaptarnos y mitigar el impacto de las amenazas naturales”, agregó Guevara.

PUBLICIDAD

La EXPO Planeta Digital promueve la educación científica y el impacto social de las amenazas naturales, en concienciar sobre cómo mitigar futuros desastres y crecer el conocimiento sobre manejo efectivo de las emergencias –como terremotos, tsunamis e inundaciones– con científicos, expertos y educadores dentro del campo de las ciencias. El EcoExploratorio: Instituto de Resiliencia de Puerto Rico produce varios eventos y actividades especiales en la feria, con el fin de educar sobre estos temas y provocar un diálogo sobre el planeta Tierra, sus fuerzas naturales y la resiliencia.

La feria educativa se realiza como parte de una subvención otorgada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo educar e inspirar a la resiliencia comunitaria, proveer oportunidades educativas, promover las instituciones científicas y sus programas educativos, además de fomentar la innovación y curiosidad entre los asistentes.

Por su parte, Ada Monzón, meteoróloga y fundadora y presidenta de la Junta de Directores del EcoExploratorio, indicó que, “en la EXPO Planeta Digital, deseamos conectar a miles de niños y jóvenes estudiantes y sus familias con las disciplinas STEM y el impacto que tienen en nuestras vidas”.

“Es un gran evento donde la comunidad científica participará, con el objetivo de educar a la ciudadanía sobre el impacto que tienen las amenazas terrestres y atmosféricas en nuestras comunidades, y cómo nosotros, como individuos y como país, podemos promover la resiliencia colectiva para el bien común de todos”, expresó Monzón.

La EXPO Planeta Digital 2023 consta de cinco áreas principales: Geodomo Planeta Digital, con la película “La ciencia de los terremotos”; Science Live!, que es el área designada con tarima para ofrecer charlas y actividades interactivas con el público y visitantes; las unidades educativas, que están distribuidas a lo largo del atrio central; un oasis resiliente, el cual será un parque para niños con juegos y simuladores; y el área de información, donde se distribuirán las publicaciones y se ofrecerán los servicios del EcoExploratorio.

PUBLICIDAD

El evento abrió ayer al público, en el horario del centro comercial (9:00 a.m. a 9:00 p.m.). De lunes a viernes, en el período de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., se están recibiendo estudiantes de escuelas públicas y privadas para que puedan participar de los recorridos guiados por las diferentes unidades interactivas. Los días y horarios de las conferencias y eventos interactivos serán lunes a viernes, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.; sábado, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.; y domingo, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Además, el evento capacitará a 50 maestros en el tema de los terremotos.

Las charlas y conferencias abordarán temas como terremotos, tsunamis, deslizamientos, inundaciones, manejo de emergencias, resiliencia ante amenazas naturales, impacto social ante amenazas naturales, disciplinas STEM y otros.