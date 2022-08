Con una carrera impecable y más de 40 años de experiencia, la doctora Ivette Perfecto se ha destacado en el desarrollo de estudios agroecológicos, con investigaciones enfocadas en la dinámica y el funcionamiento de los ecosistemas, así como la aplicación de teorías ecológicas en los sistemas agrícolas, las cuales han sido de gran relevancia para la comunidad científica internacional.

La puertorriqueña tiene más de 100 publicaciones en revistas científicas, que sobrepasan las 27,000 citas. Además, es autora de varios artículos de ciencia popular y capítulos de libros. Ha presentado ponencias de sus investigaciones en un sinnúmero de foros internacionales y ha sido galardonada por diversas entidades de renombre mundial.

Actualmente, dirige el Laboratorio de Biodiversidad y Agroecología en la Universidad de Michigan, donde realizan, entre otras, investigaciones de forma activa en plantaciones de café en Puerto Rico y México. Un gran número de estudiantes graduados y subgraduados han pasado por el laboratorio, siendo Perfecto su mentora de investigación.

Su inspiración y motivación para perseguir una carrera en ciencias trascendió su interés en los ecosistemas locales y los problemas de contaminación que afectan la isla. De esta forma, completó un bachillerato en Biología en la Universidad del Sagrado Corazón. Sin tener experiencia en investigaciones científicas, pero motivada por lo aprendido en su “alma mater” y los deseos de aportar a la ecología puertorriqueña, fue aceptada en el Programa de Maestría en Biología de la Universidad de Michigan.

PUBLICIDAD

“Cuando me fui (de Puerto Rico), no tenía mucho conocimiento de lo que era la investigación. Yo no había tenido ninguna experiencia de este tipo en Puerto Rico porque había pocas oportunidades en ese entonces. En la Universidad del Sagrado Corazón, las que habían eran enfocadas en trabajo de laboratorio y a mí me interesaba trabajar afuera en contacto con la naturaleza”, dijo.

Los deseos de la veterana ecóloga de realizar trabajo de campo la llevaron a formar parte de la organización con base comunitaria e investigación científica Science for the People, que realizaba estudios ecológicos en sistemas agrícolas. Fue aquí donde adquirió sus primeras experiencias de investigación, quedando fascinada con la dinámica de los trabajos, el tipo de estudios y, por supuesto, la agroecología.

Perfecto completó su doctorado en la Universidad de Michigan, llevándola a hacer trabajo de campo en Nicaragua luego de la revolución sandinista. Ante la falta de profesores por la situación que atravesaba ese país, impartió clases en universidades nicaragüenses.

Su investigación doctoral tuvo como fin determinar las funciones de las hormigas en los sistemas agrícolas. Hoy por hoy, continúa estudiando a estos insectos.

Al finalizar su doctorado, Perfecto obtuvo una posición como profesora en la Universidad de Michigan. Desde entonces, ha colaborado y realizado investigaciones en Puerto Rico. El más reciente de sus trabajos, en asociación con la Universidad de Puerto Rico en Utuado, se enfoca en estudiar y caracterizar los cafetales de la isla. El equipo investiga los múltiples servicios ecosistémicos en las fincas de la zona central, su biodiversidad, almacenamiento de carbono y diferencias en productividad, entre otros aspectos.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la científica se mantiene activa en el desarrollo de actividades educativas y de ciencia inclusiva para comunidades desventajadas en Latinoamérica, enfocándose en temas como cambio climático, seguridad alimentaria y conservación de especies.

Nueva integrante

Recientemente, Perfecto fue anunciada como una de las nuevas integrantes de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS, en inglés), en reconocimiento a sus aportes y trayectoria. Los miembros de la NAS fungen como asesores científicos para la nación.

Se mostró emocionada, e indicó que el nombramiento representa una gran responsabilidad. Además, dijo que pretende utilizar su selección para abogar por las mujeres científicas, los investigadores latinos, ecólogos y puertorriqueños.

El proceso para integrar la NAS es riguroso y selectivo, e inicia con nominaciones secretas por miembros existentes. Luego, los miembros votan para seleccionar a los candidatos de cada año y, en este 2022, Perfecto fue una de las exaltadas.

“Para mí, es un logro increíble. Cuando yo comencé a estudiar, yo no tenía la menor idea de lo que era hacer investigación. Yo vengo de clase media baja, y nunca pensé que iba a llegar a ser profesora en una universidad en los Estados Unidos y, menos aún, que me iban a nominar a la Academia de las Ciencias”, subrayó.

El autor es candidato doctoral en Biología y becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.