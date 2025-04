La vacuna contra el herpes zóster podría ayudar a combatir la demencia

¿Qué es el herpes zóster?

¿Cuál es el vínculo entre el herpes zóster y la demencia?

No está claro exactamente cómo se forman el Alzheimer y otros tipos de demencia. Pero desde hace mucho tiempo, se sospecha que ciertos virus que se infiltran en el sistema nervioso, especialmente los que forman parte de la familia del herpes, incluido el virus de la varicela, se suman a factores genéticos y de otro tipo que vuelven más vulnerables a las personas.

El verano pasado, los médicos del Hospital Brigham and Women’s de Boston informaron que un episodio de herpes zóster podría aumentar el riesgo de demencia de una persona en aproximadamente un 20% .

¿Las vacunas contra el herpes zóster protegen contra la demencia?

Geldsetzer aprovechó “un experimento natural” en Gales, en el que se aplicaron las vacunaciones contra el herpes zóster a personas con un límite de edad: cualquiera que tuviera 80 años o más el 1 de septiembre de 2013 no era elegible, pero aquellos que aún tenían 79 años podían vacunarse. Comparar a los ancianos que cumplían o no cumplían con ese límite por un estrecho margen imitaría un estudio de investigación que asignara al azar a personas similares para ser vacunadas o no.