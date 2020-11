L’Oréal USA anunció esta semana a las ganadoras de su beca 2020 For Women in Science (FWIS), entre las que se encuentra la doctora Nancy Padilla Coreano, primera puertorriqueña en ser recibir el premio.

El programa anual otorga cinco becas de $60,000 a científicas postdoctorales para que avancen en sus investigaciones. En su decimoséptimo año, el programa For Women in Science ha reconocido, en total, a 80 científicas postdoctorales, y contribuido con más de $4 millones al avance de la investigación crítica en campos tan diversos como neurobiología, enfermedades metabólicas, física y ciencia de la materia, biología integrativa, e ingeniería biomédica.

“Las becarias 2020 For Women in Science de L’Oréal USA representan una gran experiencia en todo el espectro científico, y nos inspira el trabajo que están haciendo para cambiar el mundo”, dijo Danielle Azoulay, vicepresidenta de Responsabilidad Social Corporativa y Sustenibilidad de L’Oréal USA, en un comunicado de prensa.

“En un momento en el que se nos recuerda constantemente la importancia de la ciencia, es de suma importancia apoyar la representación de las mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocido como STEM”, añadió.

Según el comunicado, Padilla Coreano fue reconocida por su investigación en neurobiología en el Instituto Salk de Estudios Biológicos en San Diego, California, que explora cómo el cerebro controla las conductas sociales. Busca entender cómo el cerebro codifica la información social y cómo los circuitos neurales que controlan el comportamiento social pueden ayudar al desarrollo de terapias potenciales para los déficits sociales.

Padilla Coreano es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, con un bachillerato en Biología Molecular.

El programa For Women in Science se basa en la creencia central de L’Oréal de que el mundo necesita la ciencia y la ciencia necesita mujeres, porque las mujeres en la ciencia tienen el poder de cambiar el mundo. El programa proporciona financiación y apoyo durante un momento crítico en la carrera de las científicas.

Aunque el número de mujeres en la ciencia está aumentando, sigue habiendo una caída significativa de la carrera durante los años entre el posdoctorado y el período de permanencia. Además de la asistencia económica, las ganadoras de FWIS reciben mentoría, capacitación en manejo de medios, orientación profesional, y reconocimientos.

Además de Padilla Coreano, fueron reconocidas Cara Brook, cuya investigación en biología integrativa en la Universidad de California-Berkeley se enfoca en comprender a los murciélagos salvajes para iluminar las vías involucradas en las enfermedades y el envejecimiento de los mamíferos; y Wendy Brown, cuya investigación en ingeniería biomédica en la Universidad de California-Irvine se enfoca en el crecimiento de cartílago a partir de células en formas y tamaños anatómicos para la implantación quirúrgica.

También, recibieron la beca Kayla Nguyen, cuya investigación en el campo de la física y la ciencia e ingeniería de materiales en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign se dedica a tomar fotografías del bloque de construcción más pequeño del universo, el átomo, utilizando una herramienta llamada microscopio electrónico; y Silvania da Silva Teixeira, cuya investigación en enfermedades metabólicas en la Universidad de Colorado se enfoca en el tratamiento de la diabetes tipo 2 en etapa tardía (T2D) estimulando la secreción de insulina con una pastilla diaria en lugar de controlar los niveles de insulina con inyecciones diarias.

El programa L’Oréal USA For Women in Science es el componente estadounidense de los Premios Internacionales L’Oréal-UNESCO For Women in Science, un programa global creado, en 1998, que reconoce y recompensa a las científicas de todo el mundo. A través del programa internacional y los casi 50 programas nacionales y regionales, que incluye el programa For Women in Science, más de 3,400 científicas de 116 países han recibido becas para llevar a cabo proyectos de investigación prometedores.

Las candidatas a la beca 2020 For Women in Science fueron evaluadas en función de su mérito intelectual, potencial de investigación, excelencia científica, y su compromiso de apoyar a las mujeres y las niñas en la ciencia. El programa de becas de L’Oréal USA incluye un requisito para garantizar que los beneficiarios se comprometan a servir como modelos a seguir para las generaciones más jóvenes.

Las solicitudes fueron revisadas por científicos experimentados en los campos respectivos de los candidatos a través de una asociación con la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS, en inglés), que administra el proceso de solicitud.