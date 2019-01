Tras un 2018 lleno de grandes avances en el terreno de la exploración espacial, este 2019 parece que no será la excepción y es que las diferentes agencias espaciales en el mundo tienen preparadas distintas misiones que seguramente marcarán este año como uno de los más productivos en este ámbito.

1.- La llegada de la sonda New Horizons a Ultima Thule

.@NASANewHorizons is making its final approach to #UltimaThule, an icy object located ~1 billion miles past Pluto! Get the latest updates and find out where and when to watch the most distant planetary flyby ever this #NewYearsEve: https://t.co/MT909RJbMM pic.twitter.com/fBsLbt6hd0