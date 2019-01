Un grupo de arqueólogos que se encuentran trabajando en la ciudad de Huanchaco, al norte de Perú, descubrió los restos de 132 niños y 260 llamas pertenecientes a una antigua tribu llamada Chimú, los cuales habrían sido sacrificados entre los años 1200 y 1520 d.C.

Este hallazgo se suma al que realizaron en abril de 2018 a pocas millas de ese lugar, donde encontraron 137 niños y 206 llamas en las mismas condiciones, lo que representaría el mayor sacrificio ritual de menores en la historia, al contabilizar un total de 269 infantes que fueron víctimas de estos rituales.

El equipo liderado por el arqueólogo Gabriel Prieto y financiado por National Geographic, comenzó las excavaciones en esa zona el año pasado y continuará sus investigaciones después de este descubrimiento.

Según reveló Prieto, un detalle que sorprendió a los especialistas fue la presencia de ropajes con representaciones de dioses y adornos en buen estado de conservación.

Archeologists find more evidence of biggest child sacrifice in Peru https://t.co/T9ERHu0KYo pic.twitter.com/Vc2johobOR