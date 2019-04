Hace unos meses, para ser más precisos en agosto del año pasado, un grupo de paleontólogos halló en el cráter de Batagaika, Siberia, el cuerpo de un caballo en perfectas condiciones, gracias a que fue encontrado en el permafrost (capa de hielo permanentemente congelado), y ahora tras una serie de análisis hay muy buenas noticias.

De acuerdo con información dada a conocer por la agencia de noticias TASS, resulta que esta especie, que murió hace cerca de 42,000 años en Siberia, conserva todos sus órganos internos, además de rastros de lana en su piel y hasta color rojizo en su tejido muscular.

Este análisis fue sorprendente para los especialistas de la Universidad Federal del Noreste, en Rusia, quienes normalmente tienen que lidiar con restos fósiles en muy mal estado. Pero el de este potro es muy singular por varios aspectos, el principal de ellos es que al llegar a los vasos sanguíneos encontraron sangre en estado líquido.

“Todos sus órganos internos están bien preservados, y sobre ciertas partes de la piel hay incluso lana, así como también se puede apreciar su cola negra y melena”, señaló Semen Grigoriev, director del Museo Mammoth en NEFU, lugar al que fueron traslados los restos de este caballo.

Este hallazgo daría la posibilidad a los investigadores de clonar al animal con el objetivo de “resucitar” esta especie que pertenece a una raza que se extinguió hace miles de años, conocida como caballo de Lenskaya, tal y como lo están haciendo con un mamut lanudo, proyecto en el que trabajan los mismos especialistas.

Unique in palaeontology: Liquid blood found inside a prehistoric 42,000 year old foal. Permafrost preserved the ‘oldest blood in the world’ boosting hopes of bringing extinct species back to life https://t.co/dt4HFeW2WI pic.twitter.com/MX995akuTQ — The Siberian Times (@siberian_times) 16 de abril de 2019

Aunque según menciona Siberian Times, hallar sangre líquida es un hecho trascendente, sin embargo, en términos paleontológicos, lo más seguro es que el ADN presente en esa sangre esté muy deteriorado, por lo que resulta casi imposible clonar esta especie en un 100%, así que el resultado podría ser una especie muy parecida al original caballo de Lenskaya.