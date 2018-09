Hasta el momento, la gran incógnita sobre cómo fue realmente que la llamada erupción de los basaltos de inundación, responsable de extinguir gran parte de la vida en la Tierra, no era tan precisa para los científicos.

Sin embargo, un grupo de investigadores franceses señala que la Gran Mortandad, ocurrida hace cerca de 250 millones de años, pudo ser debido a la actividad volcánica en Siberia.

De acuerdo con un estudio publicado por el medio Science Alert, la erupción volcánica generó una gran emisión de gases de efecto invernadero a la litosfera terrestre. Esto provocó la extinción masiva del Pérmico-Triásico, considerada como una de las catástrofes ecológicas más graves de la historia de la Tierra.

Este proceso erradicó la única protección que tenían los habitantes de la Tierra contra los rayos ultravioleta del Sol, ocasionando la extinción de cerca del 96% de las especies de fauna marina, un 73% de tetrápodos y un 83% de los insectos.

Los científicos del Centro de Investigación Petrográfica y Geoquímica en Vandœuvre-lès-Nancy, Francia, analizaron la roca del manto superior de la Tierra para determinar las causas y hallaron la explicación de que las piedras más antiguas de la litosfera siberiana estaba cargada de cloro, bromo y yodo.

Here's Why Over 80% of All Life on Earth Was Wiped Out 250 Million Years Ago https://t.co/weDrK13otF