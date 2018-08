A lo largo de los años, la Mona Lisa ha sido objeto de innumerables estudios y análisis por la complejidad de esta obra de arte que ahora sirvió de inspiración para un grupo de biólogos italianos, quienes crearon una réplica de la maravillosa pintura de Leonardo da Vinci, pero a base de bacterias intestinales conocidas como Escherichia coli.

De acuerdo con el portal Gizmodo, el objetivo de este experimento era modificar los microorganismos para aprender a controlar grandes poblaciones de E. coli, para posteriormente ser utilizados como transporte a escala microscópica.

This incredible research, also used #GMO bacteria to “paint” Mona Lisa, was led by Dr. Leonardo in Italy (I am not making this up!). See original paper at https://t.co/7AV4YOpxSC pic.twitter.com/pFDuiftOyb