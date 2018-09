Un grupo de arqueólogos franceses hicieron otro sorprendente hallazgo en Egipto, y es que descubrieron restos de uno de los asentamientos más antiguos del mundo que pertenece al periodo Neolítico. La información fue dada a conocer por el Ministerio de Antigüedades de Egipto.

Frederic Gio, líder de este proyecto de excavaciones que se realizan en Tell el Samara, en la provincia de Dacalia, señaló que esta aldea, ubicada a unas 86 millas al norte de El Cairo, tiene unos 2,500 años de antigüedad e incluso fue construida antes que las emblemáticas pirámides de Guiza, lo que quiere decir que estos restos de animales y cerámica son evidencia de que el hombre habitó la zona desde el año 5,000 a.C.

“El Ministerio local también dio a conocer que ese hallazgo "ofrece una oportunidad única para arrojar luz sobre las comunidades prehistóricas que vivieron en el delta del Nilo antes del reinado de la primera dinastía faraónica".

Los especialistas aseguraron que se analizará el material biológico que se ha descubierto, y “nos dará una visión más clara de las primeras comunidades que se asentaron en el Delta y los orígenes de la agricultura en Egipto”, tal como lo declaró Nadia Khedr, funcionaria del Ministerio de Antigüedades egipcias, griegas y romanas en el Mediterráneo.

