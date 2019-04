El lago Titicaca, ubicado en la frontera entre Perú y Bolivia, es toda una maravilla de la naturaleza, además de caracterizarse por ser el más alto del mundo al encontrase a unos 12,500 pies sobre el nivel del mar, pero no sólo eso, este lugar guarda también algunos restos de las antiguas culturas de esa región.

Recientemente, tras una serie de excavaciones arqueológicas en un lugar ceremonial de esta zona, cerca de la Isla del Sol, se descubrió la presencia de un antiguo pueblo antes de la civilización Inca que hizo ofrendas y rituales a dioses, hace aproximadamente 500 años antes que los Incas, según lo revela el sitio El País.

Los detalles de estos maravillosos hallazgos fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en donde se señala que la religión surgió en este sito mucho antes de lo que se pensaba, y esto gracias a la serie de objetos que fueron encontrados en la zona.

Christophe Delaere, arqueólogo a cargo de esta investigación, señaló: “Los hallazgos, y especialmente los quemadores de incienso de cerámica con forma de puma, son significativos porque nos ayudan a obtener una comprensión más amplia del comportamiento ritual y la religión del estado de Tiwanaku, una sociedad que precedió a los incas en varios cientos de años”.

A study uncovers archaeological evidence that underscores the role of religious rituals, including animal sacrifice, in state formation in Lake Titicaca basin: https://t.co/crti5gDFjV

PNAS Article: https://t.co/cXZbDDhzj1 pic.twitter.com/DkbH1kIfAR — PNAS (@PNASNews) 1 de abril de 2019

De acuerdo con la investigación, los especialistas tuvieron que utilizar herramientas como sonares y de fotogrametría tridimensional submarina, con lo que los arqueólogos lograron escanear y mapear el arrecife Khoa.

El siguiente paso fue utilizar una draga (equipo para excavar material debajo del nivel del agua) y así poder encontrar los artefactos.

Entre los objetos destacan ofrendas rituales que consistían en una especie de quemadores de incienso de cerámica, algunos con forma de felinos, además de fetos de llama sacrificados, utensilios de oro, piedra y concha, que pertenecían a una sociedad que precedió a los Incas.