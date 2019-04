Cuando un grupo de cuatro aficionados a la búsqueda de antigüedades salió con un detector de metales, jamás imaginaron que encontrarían un verdadero tesoro que data del siglo XIV, y que estaría valuado en unos $195,000 para sorpresa de todos.

De acuerdo con información difundida por Daily Mail, el hallazgo se llevó a cabo en un pueblo cerca de Hambleden, en el condado de Buckinghamshire, Inglaterra, y se trata de más de 500 monedas de oro y plata, entre las que destacan 12 de ellas muy raras, que se cree pertenecen a la época conocida como la peste negra (una pandemia que asoló a Europa y era transmitida por unas pulgas transportadas por ratas).

Se calcula que las monedas de plata fueron acuñadas entre 1272 y 1327, aproximadamente durante los reinados de los reyes ingleses, Eduardo I, conocido como “Piernas Largas”, y Eduardo II, pertenecientes a la dinastía Plantagenet.

Hoard of more than 550 rare gold and silver 14th century coins are worth an estimated £150,000 https://t.co/cwNMEo2wCy — Metal Detectives Group (@DetectingDigsUK) 18 de abril de 2019

Mientras que en el caso de las monedas de oro, pertenecen a la época de Eduardo III, reinado que se extendió hasta 1377, por lo que este tesoro fue escondido bajo la tierra por alguna persona hace más de 600 años, según lo reveló Fox News.



Algunos expertos en antigüedades han visto las monedas y calculan que su valor oscila entre los $25 a $65 por cada una de las que están hechas de plata, mientras que las que son más raras podrían valer unos $650. Las de oro alcanzarían un precio de alrededor de $13,000.

"Ni siquiera puedo imaginar cómo tuvimos tanta suerte. Fue el mejor fin de semana de mi vida. Lo recordaré siempre", comentó Tobiasz Nowak, uno de los afortunados.