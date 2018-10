Baikonur, Kazajistán - Dos astronautas, uno de Estados Unidos y otro de Rusia, se encuentran bien tras un exitoso aterrizaje de emergencia el jueves luego de que la cápsula rusa que los llevaba a la Estación Espacial Internacional experimentase un problema, dijo la NASA.

El astronauta de la NASA, Nick Hague, y el de Roscosmos, Alexei Ovchinin, despegaron según lo previsto a las 2:40 p.m. del jueves, hora del Medio Oriente, o 4:40 a.m., hora local, del cosmódromo alquilado por la agencia rusa en Baikonur, Kazajistán, a bordo de un cohete de refuerzo Soyuz.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 4:40am ET, the Soyuz rocket carrying @AstroHague and Alexey Ovchinin leaves Earth on a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station . Watch: https://t.co/BjMDNrNorR pic.twitter.com/0Cfm0Uu2Jx

Debían llegar al laboratorio orbital seis horas después, pero el cohete experimentó un fallo minutos después del lanzamiento.

La NASA dijo que las autoridades espaciales rusas reportaron que la tripulación estaba en buenas condiciones tras un aterrizaje de emergencia en un lugar no especificado de Kazajistán. Los equipos de búsqueda y rescate se dirigían al lugar del aterrizaje.

Search and rescue teams report they are in contact with the Soyuz crew, who report they are in good condition. The teams are en route to the landing site. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/Z6RXKMKLfg