Un grupo de científicos estadounidenses han explicado, mediante un nuevo estudio, que la fusión acelerada del hielo del Ártico está vinculada a los patrones de clima de la atmósfera en el océano Pacífico.

Estas conclusiones fueron publicadas en un artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Y es que el grupo de expertos comenta que tienen fuerte evidencia de que el deshielo establece una cadena de eventos en movimiento que envía aire frío hacia el ecuador en la atmósfera superior, indican Charles Kennel, físico y su colega Elena Yulaeva.

Para comprobar su teoría, usaron análisis informáticos de datos históricos para determinar cuáles son los cambios atmosféricos que ocurren cuando el hielo del Ártico presenta cierta disminución.

"Hay una relación definitiva y un cambio en el clima tropical del Pacífico", dijo Kennel.

Según diversos estudios, el océano Pacífico es uno de los factores que más influyen en los cambios del clima mundial. Por ende, lo creado en esta área tiene afectaciones en el resto de las temperaturas (El Niño y La Niña).

Esto significa, según ambos expertos, que el derretimiento del hielo del Ártico podría tener un alcance que llegue hasta el océano Pacífico y por tanto, que haya afectaciones en cadena.

Aunque otros investigadores sugerían que el aire que se origina en el Ártico no llega al Ecuador, para Kennel y Yulaeva esto es algo que sí puede suceder y por tanto, que una de las consecuencias es que la naturaleza de las tormentas de El Niño, cambien.

Este nuevo estudio trata de buscar una explicación de los vínculos entre las condiciones cambiantes del hielo en el Ártico, los vientos, el comportamiento de El Niño en la zona tropical y los cambios de circulación en el océano Pacífico.