Un grupo de paleontólogos de la Universidad de Portsmouth, en Hampshire, Inglaterra, halló los restos fosilizados de una criatura jurásica, un tipo de antiguo reptil volador llamado Klobiodon Rochei, que pertenece a los Pterosaurios.

Se estima que esta especie habitó la Tierra hace unos 167 millones de años, y que además tenía una altura de 6.5 pies y contaba con una especie de alas.

Asimismo, los expertos señalan que contaba con unos dientes de alrededor de 26 milímetros, muy similares o comparados con una especie de cuchillas.

The #paleoart I created for @Irishpalaeo's brand new rhamphorhynchid taxon Klobiodon rochei. This was a big animal for the Middle Jurassic with a 2 m wingspan, a robust jaw and some awesome teeth. Read about it (and more about Mike's work) here: https://t.co/11uIsQegzp pic.twitter.com/9UGjvuokEl