El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), es uno de los recintos con las colecciones más completas en todo el mundo, al tener cientos de objetos de diversas culturas y épocas.

Uno de los que más llama la atención es un antiguo sarcófago egipcio bañado en oro que tiene inscrito el nombre de Nedjemankh, un sacerdote de alto rango del dios Heryshef de Herakleopólis, el cual es representado con una cabeza de carnero.

Dicho ataúd, que data del siglo I antes de nuestra era, ha sido visto por más de medio millón de personas, desde que el museo lo compró en julio de 2017 a un vendedor de arte de París, por un precio de casi cuatro millones de dólares.

Sin embargo, ahora deberá devolverlo a Egipto, luego de que la justicia determinara que había sido robado de ese país.

Así lo determinó la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, al señalar que el sarcófago dorado con forma de momia había sido vendido con documentación falsa, incluida una licencia de exportación emitida en Egipto en 1971.



Aunque aún se desconocen los motivos por los que la investigación comenzó, el director general del Met, Daniel Weiss, expresó sus disculpas con el pueblo egipcio y específicamente con el Ministro de Antigüedades de ese país, Khaled El-Enany.

?? Restitution: Met Museum agrees to return its 1st century B.C.E mummiform coffin, inscribed in the name of Nedjemankh, to Egypt

?? https://t.co/S9QdGZGo9b

?? https://t.co/sxQXiib7np pic.twitter.com/p15Dd2ndtm — Archaeology in Egypt (@AinEgypt1) 16 de febrero de 2019