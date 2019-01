Faltan tan solo dos minutos para que el Reloj del Apocalipsis, también conocido como el Reloj del fin del mundo, llegue a la medianoche, que simboliza el fin de la existencia humana tal y como la conocemos.

Así lo reveló el Boletín de Científicos Atómicos que, año con año, muestra el tiempo que nos queda, señalando que es lo más cerca que se ha estado nunca de esa medianoche fatal.

Jerry Brown, presidente ejecutivo del Boletín, indicó que esto se debe al colapso de los tratados de control de armas, el énfasis de Washington y Moscú en modernizar los arsenales nucleares en lugar de desmantelarlos, y la falta de voluntad política para revertir el cambio climático.

El Reloj del Apocalipsis fue creado en 1947 por investigadores atómicos de la Universidad de Chicago. Se trata de un reloj ficticio, que simboliza cuan cerca o lejos está la humanidad de su destrucción total.

Originalmente, este reloj fue creado para evaluar el peligro de una guerra atómica. Pero, con el paso de los años se han incluido otras amenazas, como el cambio climático.

A new abnormal: It is still 2 minutes to midnight Read the full 2019 #DoomsdayClock Statement here: https://t.co/Ong8sLZ6E3 pic.twitter.com/iA2Is3BAiB

Por eso, cuando sus agujas marquen la medianoche, significaría que nuestra civilización ha llegado a su fin.

Por cierto, la única vez que este grupo juzgó que el mundo estaba tan cerca de la catástrofe fue en 1953, en las primeras etapas de la Guerra Fría con Estados Unidos y la Unión Soviética en la carrera de los armamentos nucleares. En ese entonces el reloj también marcaba las 11:58.

"This new abnormal is simply too volatile and dangerous to accept as a continuing state of world affairs." Read the full 2019 #DoomsdayClock statement here: https://t.co/Ong8sLHvft #rewindthedoomsdayclock pic.twitter.com/iBxqnqB0zH