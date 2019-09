Un grupo de arqueólogos en la Ciudad de David, en Jerusalén, descubrió un sello que al parecer hace referencia directa a una figura mencionada en la Biblia.

El objeto, elaborado de arcilla y con una antigüedad de 2,600 años, evidencia la presencia del pueblo judío durante la época del Primer Templo, en el siglo VII a. C, según revela el diario The Times of Israel.

Los sellos, como el que se encontró, eran utilizados en la época del Primer Templo para firmar y sellar documentos oficiales del reino de Judá.

Se trata de un objeto histórico que contiene una inscripción en hebreo antiguo que en su traducción en español significa “perteneciente a Adonías (Adoniyahu), mayordomo real”.

El término traducido como “mayordomo real” era el cargo más importante dentro de la jerarquía real en el reino de Judá y aparece en el listado de posiciones de los ministros del rey Salomón. Es un término que aparece varias veces en la Biblia y que es utilizado para mencionar a un ministro importante que era cercano al rey.

El arqueólogo Eli Shukron, uno de los responsables de la excavación, señaló que el sello fue encontrado en una zona de tierra que fue excavada en el año 2013 cerca del Muro de los Lamentos.