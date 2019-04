ADVERTENCIA: Las imágenes que se muestran en el siguiente vídeo son fuertes y pueden herir la sensibilidad de algunas personas

El pasado fin de semana se estrenó en Netflix el documental titulado “Our Planet”, el cual estará formado por ocho capítulos, con el fin de hacer conciencia sobre la necesidad de actuar cuanto antes para proteger el planeta.

Cada episodio explora distintos ecosistemas de la Tierra a través de los animales que los habitan y revelan el impacto que el cambio climático está teniendo en su día a día.

Sin embargo, las imágenes sobre lo que el calentamiento global está provocando en algunas especies son muy crudas, tal como se aprecia en el tramo final del segundo capítulo de la temporada, "Mundos Helados", en el que decenas de morsas mueren en la costa noreste de Rusia tras caer de un acantilado.

"Esta es la mayor concentración de morsas del planeta", dice David Attenborough, narrador del documental, mientras las cámaras graban un impresionante escenario en el que se apilan miles de morsas en una sola playa.

"Lo hacen por desesperación, no por elección. Su hogar habitual es en la banquisa. Pero el hielo se ha retirado hacia el norte y este es el lugar más cercano a su área de alimentación donde pueden descansar", señala.

Pero en determinado momento, tal y como lo muestra “Our Planet”, la aglomeración de estos animales provoca que varias de ellas se precipiten desde un acantilado de más de 260 pies de altura, provocando su muerte.



"Es lo peor que he filmado nunca", dice el camarógrafo Jamie McPherson en un vídeo de detrás de las cámaras publicado por Netflix en YouTube.

Por su parte, la productora Sophie Lanfear, que lideró la grabación de esa escena, indicó que muchas de las morsas mueren con el impacto, otras son aplastadas por aquellas que caen desde arriba y unas cuantas más sufren heridas internas y fallecen después en el mar.

“Las escenas de las morsas fueron las cosas más difíciles que he tenido que presenciar o filmar en mi carrera. Realmente no estaba preparada para la escala de la muerte”, explicó a The New York Times.