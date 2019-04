Hace más de 10 años se informó del descubrimiento del planeta menor más grande de nuestro Sistema Solar, y desde entonces no ha sido bautizado, por lo que ahora han lanzado una campaña al público en general para que ayude a ponerle el nombre adecuado.

Fueron los astrónomos Meg Schwamb, Mike Brown y David Rabinowitz, quienes el 17 de julio de 2007 descubrieron este planeta al que identificaron como 2007 OR10, aunque ahora buscan cómo llamarlo, así que la convocatoria fue publicada en The Planetary Society.

Dentro de este plan, la Unión Astronómica Internacional (IAU), organización encargada de nombrar a los planetas, ya preseleccionó tres nombres, los cuales están asociados a criaturas mitológicas y que según ellos cumplen con los estándares. De ahí, el público debe de elegir uno, el que obtenga más votos, será el nombre ganador.

La primera opción es Gonggong, que es el dios chino del agua. Una criatura que tiene pelaje rojo y cola en forma de serpiente. Es famoso por crear el caos, además de provocar la inclinación de la Tierra.



Otro de los nombres que figuran es Holle, diosa invernal europea, relacionada a la fertilidad y al renacimiento.

Y el tercer nombre a elegir es Vili, una deidad nórdica que, según cuenta la leyenda, junto a sus hermanos Vé y Odín, derrotó a Ymir, el gigante helado, cuyo cuerpo fue usado para crear el universo.

Además, se reveló que este planeta fue descubierto justo cuando realizaban una búsqueda de cuerpos distantes en el Cinturón de Kuiper, y se cree que tiene un tamaño menor al de Plutón.

Esta no es la primera vez que se hace una votación similar. En 2007, la NASA creó una campaña en redes sociales bajo el hashtag #7NamesFor7NewPlanets en el que los usuarios podían enviar sugerencias para nombrar a los 7 planetas que fueron hallados fuera del Sistema Solar.