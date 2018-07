De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA), los Objetos Cercanos a la Tierra (NEO) son asteroides o cometas de tamaños que van desde pocos pies hasta decenas de millas que orbitan el Sol, y cuyas órbitas se aproximan a las de nuestro planeta. De los más de 600 mil asteroides conocidos en nuestro Sistema Solar, más de 16 mil son NEO.

Un ejemplo de un NEO es 25143 Itokawa, un objeto de unos 984 pies de diámetro que fue visitado por la nave espacial japonesa Hayabusa en 2005.

