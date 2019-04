Japón muestra el vídeo del proyectil que lanzaron hacia un asteroide

La agencia espacial de Japón (JAXA) anunció el éxito de una etapa de la misión de su sonda Hayabusa2, que consistía en disparar una carga contra un asteroide para perforar su superficie y así obtener una muestra subterránea de Ryugu.

Ahora, los científicos nipones han liberado un vídeo que muestra el recorrido del proyectil y una imagen que permite ver ese momento.

La nave Hayabusa2 ya había estudiado este cuerpo rocoso desde hace un año para escoger la zona del contacto.

La idea detrás de este proyecto es traer de regreso a la Tierra una muestra del asteroide y así estudiar su composición, lo que podría dar luces sobre los primeros años del Universo.

This video shows the descent of the SCI (Small Carry-on Impactor) made from images captured at 2 second intervals just after separation from Hayabusa2 by the onboard TIR (Thermal Infrared Camera). In the background, you can see the surface of Ryugu 500m away. pic.twitter.com/O5niPDb2XI — [email protected] (@haya2e_jaxa) 21 de abril de 2019

El vídeo consiste en una serie de fotografías tomadas por la nave cuando dejó caer el proyectil, que se acerca a la superficie rocosa a una velocidad de 1.2 millas por segundo.

Las imágenes están tomadas a 1,600 pies de distancia, posición en la que se encontraba Hayabusa2 al momento de liberar el proyectil.

Estas capturas también servirán al equipo de científicos que analizará los resultados de la misión para entender el interior de Ryugu.