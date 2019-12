Un equipo de científicos pudo ser testigo de la fractura de 1,640 pies de profundidad en el Store Glacier, en el noroeste de Groenlandia, la segunda capa de hielo más grande del mundo, que provocó la desaparición de un lago en tan solo unas horas, todo ello gracias a unos drones capaces de soportar el clima extremo del ártico.

Las imágenes de estos dispositivos demostraron que en el manto de hielo de Groenlandia, el mayor contribuidor al aumento de los niveles del mar, hay fracturas y una creciente inestabilidad, de acuerdo a un estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Es posible que hayamos subestimado los efectos de estos glaciares en la inestabilidad general del manto de hielo de Groenlandia", comentó el coautor principal del estudio, Tom Chudley, de la Universidad Cambridge, en Reino Unido.

La capa de hielo es regularmente de aproximadamente 1,090 yardas de espesor, y durante el verano, es normal que parte de la superficie se derrita y forme miles de lagos.

Muchos de esos lagos se drenan en solo unas horas y crean grandes aberturas en la base del hielo de hasta 3,280 pies de profundidad.

El agua de deshielo de las corrientes superficiales continúa fluyendo por el resto de la temporada, creando algunas de las cascadas más grandes del mundo.

Este proceso ha sido extremadamente difícil de observar de primera mano, pero un grupo de glaciólogos del Scott Polar Institute de la Universidad de Cambridge, fueron afortunados cuando llegaron al Store Glacier en el noroeste de Groenlandia.

A los pocos días de su llegada, en el transcurso de cinco horas dos tercios de los lagos o aproximadamente 5 millones de litros de agua desaparecieron de la superficie a través de una fractura.