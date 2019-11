Uno de los detalles que siempre ha llamado la atención de los astrónomos es la familiaridad que guarda el planeta Marte con la Tierra. De hecho, los científicos han planteado la hipótesis de la presencia de agua en el planeta rojo y, en última instancia, de la vida.

Incluso, la NASA ha confirmado que Marte contiene nitratos, los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas.

Los encargados del Rover Curiosity, que aterrizó en Marte en 2012, ayudaron a los científicos de la NASA a conocer a detalle el suelo marciano alrededor del cráter Gale, y descubrieron que el suelo del planeta rojo contiene los nutrientes necesarios para cultivar plantas, pero es posible que no sostenga a todas las especies, y el motivo principal se debe a la alcalinidad.

"Descubrimos que podemos extraer carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre del suelo. Hay nitratos en los suelos y (hemos aprendido) que están húmedos”, dijo el científico jefe de la NASA, Jim Green, durante una presentación realizada como parte del Congreso Internacional de Astronáutica del suelo, de acuerdo al sitio web de noticias sobre el espacio y astronomía Space.

Y es que todas las verduras aceptan niveles de pH superiores a siete, y los únicos que posiblemente sean compatibles con este tipo de suelo alcalino son los espárragos y los frijoles.

“De hecho, en esta área en particular, los suelos son más alcalinos, por lo que esto estaría bien para cultivar espárragos, frijoles y no papas", añadió Green a manera de broma: "Si tuviera que comer espárragos durante tres años, creo que me quitaría el casco y caminaría afuera".

Para comprender este tipo de situaciones, la NASA está ejecutando un proyecto en el que está criando vegetales en una situación que no es ideal para las plantas, es decir, en el espacio exterior.

Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional trataron de cultivar lechuga en el espacio en un sistema vegetariano especial desarrollado por Orbital Technologies Corporation, con sede en Wisconsin.

Los resultados de los estudios llevaron a los científicos a obtener resultados sobre la posibilidad de cultivar espárragos, en dicho suelo alcalino.