Faltan solo unas semanas para que las astronautas de la NASA, Anne McClain y Christina Koch, hagan historia como el primer equipo formado por mujeres que realizarán una caminata espacial.

Así lo anunció la propia agencia espacial estadounidense, justo un día antes de que se celebre el Día Internacional de la Mujer.

Será el próximo 29 de marzo cuando realicen dicha caminata afuera de la Estación Espacial Internacional (EEI), la cual durará alrededor de siete horas, según el sitio web de la NASA.

Por si eso fuera poco, CNN reveló que la controladora de vuelo de la Agencia Espacial Canadiense, Kristen Facciol, las apoyará desde la Tierra en la consola del Centro Espacial Johnson en Houston, mientras que la Directora de vuelo principal será Mary Lawrence, y Jackie Kagey será la controladora líder del vuelo EVA (actividad extravehicular).

Proud to be one of the many #WomenInScience – did you know that the @Space_Station is a U.S. National Laboratory? Check out our latest experiments at https://t.co/9PGf435ZbH pic.twitter.com/eD36p40kV6 — Anne McClain (@AstroAnnimal) 11 de febrero de 2019

"La caminata espacial del 29 de marzo será la primera con solo mujeres", dijo Kathryn Hambleton, portavoz de la NASA, y agregó que "las asignaciones y los horarios siempre podrían cambiar".

Curiosamente, todo fue producto de una coincidencia no planificada. Ya que esta caminata espacial estaba contemplada originalmente para suceder en el otoño de este año.